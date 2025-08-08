viernes 08 de agosto del 2025
    Editorial 08-08-2025
    Transporte ilegal de pasajeros
    Las y los diputados de la Comisión de Obras Públicas despacharon a Sala el proyecto que fortalece la fiscalización al transporte ilegal de turistas y pasajeros.
    En general, el texto propone sancionar la operación de vehículos no habilitados para prestar servicios de transporte remunerado de pasajeros y turismo. Actualmente, las medidas restrictivas sólo se refieren a vehículos de locomoción colectiva.
    Es decir, dejan fuera de la esfera de la fiscalización y sanción del transporte ilegal a los vehículos individuales como taxis básicos, ejecutivos y de turismo; o, incluso, vehículos privados que son utilizados para el transporte informal.
    Existe coincidencia en que se debe crear un régimen de sanciones para conductas ilegales que no están consideradas hoy y esto es un avance, independiente de las mejorías que se le pueden hacer al texto en el trámite legislativo.
    Lo interesante es que la Comisión de Obras Públicas pudo analizar una serie de iniciativas refundidas en torno a elementos de seguridad y sistemas de monitoreo en el transporte.

