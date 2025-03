Editorial 27-03-2025

Transporte interurbano

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados inició la votación en particular del proyecto que dispone la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional de pasajeros.



Durante la votación, la instancia respaldó una indicación del Ejecutivo referente a la confección de una nómina con la identidad de pasajeros.



Así, se establece que en la venta de pasajes o boletos, las empresas de servicios interurbanos de transporte público de pasajeros deberán confeccionar una nómina con la identidad de todas las personas que transportan. Se deberá incluir nombre completo, número o rol de identificación, nacionalidad, el itinerario del servicio y otros requerimientos.



Para la confección de la nómina se deberá exigir la exhibición de un documento de identidad de la persona antes de abordar el bus. También cuando se aborde el bus interurbano en algún punto intermedio entre la ciudad de inicio y la de destino.



El proyecto autoriza a la tripulación del vehículo de transporte para exigir la exhibición de la documentación que acredite la información contenida en el registro, con el sólo propósito de verificar que los datos incorporados en el pasaje coincidan con la documentación identificatoria.



Si el pasajero no exhibe la documentación requerida, no podrá abordar el bus correspondiente. A su vez, impone a las empresas la obligación de vincular el equipaje en bodega con el pasajero que lo transporte y de adoptar medidas de seguridad para proteger la integridad de los pasajeros durante el trayecto.