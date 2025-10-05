Nacional 05-10-2025

Transporte público regresa al Paseo Bandera con diseño moderno y foco peatonal

El céntrico Paseo Bandera se prepara para una importante transformación que redefinirá su función en la red de transporte público de Santiago.

Un ambicioso proyecto, gestado por la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Transportes, busca que los buses de la locomoción colectiva vuelvan a transitar por esta arteria, con una orientación hacia la movilidad sostenible y un diseño urbano innovador.

El proceso para materializar esta rehabilitación está en marcha, con la licitación programada para iniciar en octubre. Se estima un plazo de alrededor de 140 días para la ejecución de las obras de construcción necesarias en el corredor.

El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) asignó una inversión de aproximadamente 1.600 millones de pesos, destinada a diversas modificaciones que incluyen la adaptación de la calzada, la instalación de nueva señalización luminosa, la reubicación del mobiliario urbano y la habilitación de paraderos modernos.

El diseño del nuevo corredor contempla una pista exclusiva de 3,5 metros de ancho, por la que circularán principalmente buses RED eléctricos. Se estableció una velocidad máxima de 30 km/h y se implementará un trazado en zigzag en ciertas secciones, buscando optimizar la convivencia con el flujo peatonal.

