domingo 05 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Nacional 05-10-2025
    Transporte público regresa al Paseo Bandera con diseño moderno y foco peatonal
    Publicidad 12
    El céntrico Paseo Bandera se prepara para una importante transformación que redefinirá su función en la red de transporte público de Santiago.
    Un ambicioso proyecto, gestado por la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Transportes, busca que los buses de la locomoción colectiva vuelvan a transitar por esta arteria, con una orientación hacia la movilidad sostenible y un diseño urbano innovador.
    El proceso para materializar esta rehabilitación está en marcha, con la licitación programada para iniciar en octubre. Se estima un plazo de alrededor de 140 días para la ejecución de las obras de construcción necesarias en el corredor.
    El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) asignó una inversión de aproximadamente 1.600 millones de pesos, destinada a diversas modificaciones que incluyen la adaptación de la calzada, la instalación de nueva señalización luminosa, la reubicación del mobiliario urbano y la habilitación de paraderos modernos.
    El diseño del nuevo corredor contempla una pista exclusiva de 3,5 metros de ancho, por la que circularán principalmente buses RED eléctricos. Se estableció una velocidad máxima de 30 km/h y se implementará un trazado en zigzag en ciertas secciones, buscando optimizar la convivencia con el flujo peatonal.
    Freddy Mora | Imprimir | 62

    Otras noticias

    Cyber Monday 2025: claves para evitar fraudes y comprar con seguridad
    Cyber Monday 2025: claves para evitar fraudes y comprar con seguridad
    Universidad de Las Américas impulsa innovador doctorado en sostenibilidad agropecuaria y veterinaria
    Universidad de Las Américas impulsa innovador doctorado en sostenibilidad…
    Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas
    Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas
    Puerto Montt: Remoción en masa dejó cuatro casas dañadas y obligó evacuaciones
    Puerto Montt: Remoción en masa dejó cuatro casas dañadas y obligó evacuaciones
    Universidad de Las Américas impulsa innovador doctorado en sostenibilidad agropecuaria y veterinaria
    Universidad de Las Américas impulsa innovador doctorado en sostenibilidad…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para