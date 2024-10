Crónica 12-10-2024

Transporte rural de Parral podrá acceder a importantes mejoras en sus servicios

Encuentro con SeremiTT permitió conocer problemáticas gremiales y aspectos relevantes para el acceso a la postulación del programa “Renueva Tu Colectivo”, cuyo llamado se realizará dentro de las próximas semanas.





Hasta el terminal de los taxis colectivos rurales de las líneas 1 y 2 de la comuna de Parral se trasladó el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni quien, en compañía de sus equipos técnicos, fue recibido por cerca de 40 representantes y conductores de estos servicios que vinculan a la zona urbana con localidades cercanas, como Camelia y Remulcao, entre otras.



Varias fueron las inquietudes planteadas por los operadores, debido a situaciones históricas que, a su juicio, causan temores al momento de acceder a potenciales mejoras, las que esperan puedan facilitar su labor cotidiana luego de este encuentro.



En ese sentido, el Seremi Ceroni valoró la instancia como una oportunidad para entregar “información necesaria, ya sea para renovar su vehículo y para poder realmente así prestar un mejor servicio a la comunidad. Creo que ha sido una reunión muy productiva, muy positiva. Hemos recibido toda la información e inquietudes de ellos, y yo creo que hemos dado una respuesta adecuada. Así que yo me alegro de esta reunión y de haber venido acá a terreno, a trabajar, no en oficina solamente, sino que en terreno donde está la gente con sus problemas y, obviamente que este transporte de taxis colectivos es muy fundamental para el bienestar de la gente. Esto lo estamos haciendo no solamente aquí, sino que en general en la región entera. Así que vamos a seguir en este trabajo en terreno.”



Para Walter Sepúlveda, presidente de la línea 1, expresó su satisfacción, dado que “de verdad que estamos muy contentos de que el Seremi, con su personal, haya venido y fijarse en una línea como nosotros. Así que nos da la posibilidad de hacer las preguntas, las dudas que nosotros teníamos con respecto a diferentes situaciones. Vuelvo a reiterar, para nosotros es importante esto, porque en nuestro sindicato de colectiveros casi siempre estamos como a la deriva. Entonces esto nos tiene contentos, la verdad. Aquí se aclararon algunas dudas”.



Entre tanto, Wildo Sepúlveda, representante de la línea 2 de la comuna, manifestó que esta reunión sirvió para evaluar “el tema referente de lo que es subsidio por la parte de los vehículos de renovación de vehículos. Es lo que más la gente le atrae por la parte que a todos nos conviene. Yo creo que es una parte importante que hace el gobierno con respecto a poder ir modernizando este asunto y que la gente tenga un mejor servicio, mejor calidad de transporte y también tecnología, que es lo que importa.”



Los gremios se mantendrán en contacto con el MTT Maule, a objeto de definir en fecha próxima una reunión que involucre a los operadores del área urbana de los taxis colectivos de Parral, con el objetivo de entregar más antecedentes relacionados a los procesos de postulación para el programa “Renueva Tu Colectivo” y, de esta manera, apuntar al otorgamiento de herramientas que eleven el estándar del transporte público de la comuna.