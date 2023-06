Nacional 29-06-2023

Transportes evalúa restablecer parcialmente el Paso Los Libertadores

El Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, visitó este miércoles el Paso Los Libertadores para estar al tanto de sus condiciones, después de que fuera cerrado debido a los socavones causados por el sistema frontal.

Tras revisar el estado de la vía, el secretario de Estado explicó que "se observan tres socavones desde Primera Quebrada hasta Guardia Vieja, dos de ellos son de mayor importancia".

Si bien se mantiene el plazo de siete días para reabrir el complejo, Muñoz indicó que esta tarde desarrollan "pruebas dinámicas, pasando un camión con 40 toneladas para determinar si se genera un asentamiento de la vía, si genera grietas, y si eso no ocurre -como esperamos- poder empezar a circular al menos unos vehículos livianos en la primera parte del tramo, entre Los Andes y Guardia Vieja".

En cuanto al impacto del cierre de la ruta, el ministro indicó que "en ambos lados de la frontera tenemos miles de camiones estacionados: a mí me hablaban en principio de 2.500 en el lado argentino y 1.500 en el lado nuestro, pero los gremios hablaban de 5.000 en el lado argentino".

De hecho, Iván Mateluna, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de Valparaíso, expresó su molestia por la demora en la reapertura, así como su preocupación por transportistas que están varados en Mendoza, pues -según él- la policía argentina no está dejando que los conductores ingresen a esa ciudad.

Según el dirigente, la normalización del flujo podría prolongarse por 15 días una vez que la vía vuelva a estar disponible.