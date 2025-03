Crónica 23-03-2025

Transportistas de carga afirman que proyecto de ley de Cabotaje dejará cesante a miles de personas si avanza sin considerar los reparos de camioneros y la marina mercante

• La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) expresó su inquietud ante la aprobación en general del proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado, y acusan que se busca aprobar una norma a espaldas de los sectores productivos que resultarán afectadas por esta iniciativa.

La Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Cabotaje, votación que volvió a levantar las alertas en la industria del transporte de carga por los efectos, que a juicio del principal gremio del sector, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) tendrá un grave impacto en el empleo de esta actividad y la marina mercante, si es que la iniciativa se aprueba en los términos actuales.

Sergio Pérez, presidente de la organización gremial, lamentó que “el proyecto se siga tramitando a espaldas de los gremios y de los trabajadores de dos estratégicas industrias para el país, porque el gobierno y parte de los parlamentarios no están recogiendo la postura y el sentir del transporte de carga y la marina mercante en cuanto al profundo daño que provocará esta normativa, al permitir a grandes conglomerados internacionales establecer una posición dominante y anticompetitiva en contra de las empresas nacionales dedicadas a la logística, porque se les otorgará ventajas que harán imposibles competir en igualdad de condiciones”.

En esa línea, el secretario general de la CNTC y presidente de Fedequinta, Iván Mateluna, remarcó que “estamos en un período legislativo de alto estrés por la cantidad de normas que se están tramitando y que el Ejecutivo quiere aprobar con sentido de urgencia, lo que impide realizar una análisis extenso y acabado de los alcances de los proyectos que se están legislando, lo que atenta contra los interés del país y también de los sectores productivos”.

Ambos personeros agregan que las compañías marítimas han hecho un desembarco masivo en el transporte carretero, que en el corto plazo generará un oligopolio respecto del transporte de carga por carretera, perjudicando el comercio internacional, la competitividad y el abastecimiento de nuestro país. El fenómeno de posición dominante ejercido por estas firmas les permite vincular el servicio terrestre al flete marítimo original, “house to house”, como parte de un modelo de negocios que se basa en “venta atada de servicios” regulado en la Ley 21.081. “Con esta Ley de Cabotaje, esa posición dominante se va a profundizar, dejando a miles de personas sin empleo y provocando un terremoto laboral en el país”, asegura Sergio Pérez.

Iván Mateluna, concluye afirmando que “aquí hay quienes en el gobierno y el Congreso se están haciendo los ciegos y sordos, porque no quieren ver ni escuchar las advertencias que les hemos hecho sobre lo que ocurrirá si esta legislación avanza en estos términos, y desconocen nuestras solicitudes de ajustes, ya que hemos insistido hasta el cansancio que este proyecto requiere modificaciones estructurales”, puntualizó.

Finalmente, Carlos Bretti, director de la CNTC y presidente de Fedesur, llamó a la unidad del sector transporte “para enfrentar la amenaza que representa esta iniciativa para el sector transporte de carga”, y enfatizó en que “van a seguir desplegando una intensa agenda hasta que las autoridades de gobierno y el Congreso tomen conciencia del efecto que tendrá esta normativa en términos económicos y sociales para el país”.