Crónica 13-08-2025

Transportistas de carga de la CNTC se declaran en estado de alerta ante ola de asaltos a conductores



La Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) se declaró hoy en estado de alerta tras la seguidilla de violentos asaltos que han afectado a conductores en las últimas semanas, siendo el más reciente el ocurrido el pasado viernes en la Ruta 68, donde un camionero fue baleado y retenido por delincuentes.



El Directorio Nacional de la CNTC se reunió de urgencia este martes en Curicó para evaluar acciones a seguir frente a estos hechos. Como resultado del encuentro, se convocó a un Consultivo Nacional para el jueves 14 de agosto, instancia en la que se definirán eventuales medidas de presión para exigir al Gobierno que se haga cargo de esta grave situación. La CNTC lamentó que, pese a las reiteradas solicitudes de audiencia con el ministro de Seguridad Pública y con el ministro del Interior, hasta ahora no ha habido respuesta por parte de las autoridades.



Desde la mesa directiva, los dirigentes afirmaron que "no queremos otro mártir en nuestras filas como Juan Barrios o Byron Castillo. No puede ser que tenga que haber un chofer asesinado para que el Ejecutivo nos reciba y ponga urgencia a los proyectos de ley que permitan reforzar la seguridad de los transportistas de carga en las rutas del país. El llamado es a todos los poderes del Estado para que se movilicen y actúen mediante una estrategia que frene el avance del crimen organizado".



Asimismo, emplazaron a las concesionarias de autopistas a asumir su responsabilidad en la mejora de la seguridad en las carreteras, y reafirmaron que no se descartan movilizaciones nacionales si el Gobierno se mantiene pasivo.



La CNTC criticó los magros resultados del Ministerio de Seguridad Pública en el combate a la delincuencia, insistiendo en que el Ejecutivo debe recibirlos a la brevedad para coordinar medidas concretas y urgentes que permitan proteger la vida y la integridad de los conductores del transporte de carga en el país.



La Confederación recordó que, junto a parlamentarios de todos los sectores, está trabajando en un proyecto de ley contra el robo de camiones, que endurece las penas a quienes agreden a los conductores y sustraen las cargas. “Necesitamos que el Ejecutivo ponga urgencia a esta ley, porque cada día que pasa sin medidas efectivas, la vida de nuestros choferes está en riesgo”, enfatizaron.

