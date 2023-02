Política 14-02-2023

Tras 8 años de investigación: comenzó juicio oral por caso SQM y se extendería por al menos 18 meses





Este lunes se registró la primera jornada del juicio oral en el denominado Caso SQM, luego del polémico aplazamiento por falta del auto de apertura.

Se trata del documento clave donde el Juzgado de Garantía informa al Tribunal de Juicio Oral la acusación y pruebas que se presentarán.

Recordemos que el Caso SQM es una causa emblemática de corrupción por financiamiento ilegal de la política, que cumple más de 8 años siendo investigado.

De hecho, según anticiparon fuentes de Radio Bío Bío, el proceso podría extenderse por unos 18 meses como mínimo, o sea, más de un año y medio.



Esto último, pese a que se desarrollará de manera ininterrumpida de lunes a viernes, de 09:00 a 13:30 horas.

Entre los principales involucrados, se encuentran el exsenador de la UDI, Pablo Longueira, y el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

“Yo espero y quiero un juicio, pero con todas las de la ley, esperé ocho años y no acepté nunca ninguna oferta de salida alternativa, en ninguna de las causas”, agregó.

“Hay una Fiscalía que tiene una agenda extrajudicial, es evidente. No quiero polemizar, pero ¿por qué estoy aquí?, ¿por qué no están los demás? Solo se persiguió a un candidato presidencial”, cuestionó.

“Creo que la Fiscalía tiene razones extrajudiciales para estar acá”, sentenció ME-O.

El inicio del Caso SQM

El denominado Caso SQM estalló en 2015, como una arista de la causa Penta, y que fue el gran dolor de cabeza del exfiscal nacional, Jorge Abbott, abrió un debate por la falta de querellas del Servicio de Impuestos Internos.

Según la acusación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de boletas ideológicamente falsas, Soquimich pagó a diversos políticos de la época, entre ellos, Pablo Longueira, de la UDI, para incluir algunos párrafos escritos por la compañía en el proyecto de ley de royalty a la minería.

El dinero también llegó, según el organismo persecutor, al excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami.

En el caso del exministro de Economía de Sebastián Piñera, se imputa el delito de cohecho, por lo que arriesga dos penas de 818 días; y a Enríquez-Ominami, se le acusa de delitos tributarios, arriesgando 4 años de presidio.

El resto de los acusados son: Cristián Wagner, Marisol Cavieres, Carmen Valdivieso, Marcelo Rozas, Roberto León y el exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

Este último arriesga una pena de 7 años por delitos tributarios y 818 días por soborno.

Ambos se presentaron a la audiencia, aunque el exministro de Economía lo hizo de manera telemática, a diferencia de ME-O, quien acudió al Centro de Justicia.

Al inicio de la primera jornada de juicio, este último recordó la controversia por la demora en el inicio del juicio oral, asegurando que “me interesa que se haga sin ningún privilegio, pero tampoco con más abusos”.