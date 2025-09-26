Crónica 26-09-2025

Tras casi una década: Pehuenche vuelve a ser puente de unión entre Chile y Argentina gracias al Comité de Integración 2025

El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca impulsó esta iniciativa para poner en valor el Paso Internacional Pehuenche como un corredor bioceánico que busca promover el desarrollo económico, social, cultural y territorial entre ambas naciones.

Tras casi una década, Chile y Argentina vuelven a reencontrarse en una de las instancias más esperadas de cooperación binacional: el Comité de Integración Paso Pehuenche. Este 2025, en su versión número XXIV, el histórico encuentro regresa a Talca con la misión de reactivar el diálogo y renovar los compromisos que han hecho del Maule y la provincia de Mendoza.

Esta instancia reunirá mesas de trabajo, mediante cinco comisiones: Facilitación Fronteriza; Infraestructura, Transportes y Comunicaciones; Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Sociales; y Diálogo Político. Allí se dialogarán fuerzas de seguridad, empresarios, académicos, organizaciones civiles y autoridades, todos bajo una misma convicción: que el Paso Pehuenche no sea solo un cruce cordillerano, sino un verdadero puente de integración.

El gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, destacó la importancia de este encuentro, donde afirmó que “el Comité de Integración es una instancia fundamental para derribar fronteras, generar confianza y potenciar nuestras economías. La integración no solo fortalece el comercio y la inversión, sino que también nos enriquece culturalmente y nos hace más fuertes como región y como países vecinos. Quiero agradecer la presencia y la colaboración de nuestros hermanos argentinos; estoy seguro de que trabajando juntos, nuestras regiones seguirán creciendo y potenciándose de manera conjunta”.

Cabe destacar que este encuentro contará con la presencia de importantes autoridades regionales, nacionales e internacionales como el gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo; gobernador de la Provincia de San Luis, Claudio Poggi; embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo; delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie; director nacional de Fronteras y Límites de Estado de Chile, Carlos Dettleff; director de Límites y Fronteras Argentina, Santiago Villalba; cónsules, senadores y diputados de ambos países, entre otros.

Con este regreso, Talca se transforma en el epicentro de una agenda de trabajo intensa y estratégica que busca compartir diagnósticos, proyectar iniciativas y, sobre todo, consolidar al Paso Pehuenche como un verdadero motor de desarrollo e integración binacional.

