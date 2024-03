Política 01-03-2024

Tras catastro por incendios: 170 terrenos no están aptos para instalar viviendas de emergencia en Viña



El Gobierno informó que, de un total de 380 terrenos catastrados en sectores afectados por incendios en Viña del Mar -región de Valparaíso-, al menos 170 no cumplen con las condiciones técnicas para la instalación de viviendas de emergencia.

En el marco de un nuevo Comité de Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid) encabezado por las autoridades del Ejecutivo en ciudad jardín, se dio a conocer los resultados del informe elaborado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en las zonas siniestradas.

Se trata de una hoja de ruta que la entidad realizó como guía respecto a qué lugares son aptos o están en condiciones para construir viviendas de emergencia. La entidad mapeó al menos 350 terrenos en zonas afectadas de la comuna de Viña del Mar.

De estos, solamente 180 tienen condiciones técnicas para instalar viviendas de emergencia y así ser habitados.

Así lo señaló la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, quien detalló que los funcionarios “estuvieron principalmente en los sectores Villa Independencia y sector Los Almendros, evaluando alrededor de 350 terrenos”.

De estos, se “van a llevar adelante la construcción de 180 viviendas de emergencia, atendiendo las características de los terrenos y las características técnicas para poder ser instaladas ahí“, aseveró.

Además, agregó que “dentro de los próximos días se suman también a este trabajo (los sectores) Lomas Latorre y Villa Dulce”.

Cabe mencionar que este paso es previo a la construcción de las viviendas de emergencia (tipo transitorias).

Sin embargo, se mantiene la interrogante de cuánto va a tardar este proyecto -mapeo- que tiene que continuar haciendo Senapred para pasar a la siguiente etapa: la instalación de estas casas de emergencia en la comuna de Viña del Mar en los terrenos siniestrados.

La ministra vocera de Gobierno y también de enlace por esta emergencia, Camila Vallejo, se refirió a los plazos estimados que maneja el Ejecutivo para concluir el catastro y dar paso a la construcción de estas casas transitorias.

“Depende del barrio el porcentaje, entre otras cosas, porque en el caso de Villa Independencia, que ayer se logró catastrar o chequear alrededor del 50%, hoy debería terminar el 100%“.

Sin embargo, aclaró que cada zona “tiene condiciones de terreno distinto a otros sectores, que probablemente estén más aptos para la instalación de vivienda de emergencia, sin considerar el criterio de la ficha FIBE”.



Gobierno espera construir 240 viviendas de emergencia por semana

En relación a los albergues, sobre establecimientos educacionales habilitados como albergues, se informó que sólo queda un recinto ocupado en la comuna de Viña del Mar.

Se trata del Liceo Francisco Vergara, el cual, según la delegación presidencial regional, no se va a habilitar hasta antes del 6 de marzo de la próxima semana.

Por tanto, este establecimiento no va a comenzar el calendario académico a partir de la próxima semana.

Se va a retrasar, según argumentaba la delegada, por cuestiones, por ejemplo, primero de traslado de las personas y también por un tema sanitario propiamente tal, de este establecimiento educacional que fue habilitado como albergue.

Finalmente, respecto a las proyecciones del Gobierno en términos de la construcción de viviendas de emergencia, actualmente se trabaja, según estima el Ejecutivo, en 140 viviendas de emergencia por semana.

De esta manera, esperan contratar a más oferentes interesados en la construcción de estas casas para lograr con cerca de 3 a 4 constructoras, llegar a 240 viviendas de emergencia por semana.

Por tanto, bajo esa programación -estimativa- se va a llegar, según estima el Gobierno, a 2700 viviendas de emergencia construidas en el contexto de los incendios en la región de Valparaíso,