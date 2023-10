Nacional 05-10-2023

Tras inquietud de salmonicultores: Ministra Rojas asegura que "no hay ninguna innovación" en oficio sobre áreas protegidas

El instructivo busca regular estos permisos, restringiéndolos a proyectos sin fines de lucro, y de no ser así, que cumplan con un plan de manejo.

Frente a las dudas e inquietudes que generó el oficio que frena las nuevas concesiones acuícolas, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó frente a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, la Ley N°21.600, la que, entre otras cosas, crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). La ley tiene cuatro fundamentos básicos, sin embargo, el principal pilar es el desarrollo del anteriormente mencionado servicio público. Fue un oficio sobre el procedimiento para el otorgamiento de concesiones de áreas protegidas el que rápidamente encendió la alerta los principales gremios salmoneros, ya que en su opinión éste sería otro intento por restringir la actividad.

Desde SalmonChile aseguraron que están de acuerdo en que no deben estar en áreas protegidas, pero que los derechos para instalarse fueron entregados antes de que hayan sido reservas y que este oficio, "impedirá la renovación de estos, perjudicando el 60% de la producción nacional", dijo Arturo Clement, presidente del gremio. Durante la sesión, la jefa de la cartera dijo que "sabemos que ha causado cierta alarma, lo hemos leído en los diarios y quisiera decirles que no hay ninguna innovación. Simplemente (el oficio) tiene el objeto de dar información". Así, las concesiones en áreas protegidas deberán contar con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área. Sobre la situación de las concesiones en las regiones australes, indicó que en la actualidad existen 426 concesiones al interior de áreas protegidas y que hay 71 solicitudes en trámite de otorgamiento de concesiones para el cultivo de salmónidos al interior de áreas protegidas. Sobre estas 71 solicitudes, indicó que “en el caso de que estas áreas protegidas no tengan plan de manejo, van a tener que esperar a que exista”, asegurando que Conaf está trabajando en ello.