Deportes 25-07-2023

Tras la derrota de Linares el fantasma del descenso vuelve a rondar en los pastos del Tucapel Bustamante

- Albirrojos ahora están obligados a sumar puntos en Valdivia

Tras la derrota ante Fernández Vial cambió el panorama en los dirigidos por Eduardo Lobos, que también perdió el invicto de siete partidos desde cuando asumió la banca de los linarenses.

Fue un partido muy complicado, a pesar de la lluvia que cayó horas antes del duelo, los albirrojos buscaron la opción de a través de Alex Díaz, quien logró inquietar al pórtico del Almirante, pero sin claridad. Sumando a eso un paupérrimo arbitraje con demasiada inmadurez en los cobros, especialmente en el minuto 24, donde se produjo la lamentable lesión de José Molina, quien más encima fue expulsado por el juez Diego Yáñez, quien le mostró también cartulina roja al jugador del Vial, Walter Estrada, antes de los 30, dejando a ambos elencos con 10 elementos en el campo de juego. Una falta clara al delantero Felipe Escobar, que no fue sancionada.

Llegarían los descuentos del primer tiempo, donde tras un centro de Diego Bravo, que no fue despejado por la defensa y apareció con un disparo Diego Huerta, para marcar la diferencia. Nada pudo hacer el portero del “Depo” al que prácticamente lo fusilaron a quemarropa. Después, fue Vial que otra vez tuvo la ocasión de anotar el segundo tanto.

En el segundo tiempo, fue Concha quien disparó y sacaron la pelota de la línea, otra ocasión para los de Fernández Vial. Luego vendría otra jugada polémica, cuando Escobar anidaba el balón en el fondo de la red tras un perfecto cabezazo, pero ese tanto fue anulado. Luego sería Suazo, que tuvo una clara ocasión, pero despejó el portero Veloso. Los albirrojos no realizaron un buen partido y aquello quedó reflejado en la cancha. Con esta derrota, nuevamente asoma la sombra del fantasma del descenso, porque no se dieron los resultados, y Deportes Linares, quedó a 4 puntos del colista y a tres del penúltimo. Ahora deberán ir a Valdivia, para recuperar los puntos que perdieron en casa.

REACCIONES

Alex Díaz, dijo que “fue un partido muy complejo, intentamos tratamos de hacer nuestro juego, tuvimos ocasiones, no fueron concretadas, nos condicionó bastante el juez y con la expulsión fuimos más perjudicados. Tenemos que ir a Valdivia, para recuperar los puntos “.

Felipe Escobar: “estamos muy tristes por esta derrota, creo que por momentos hicimos un buen trabajo. El Vial hizo su trabajo y vino a refugiarse y a esperar de contra donde nos terminan ganando con un balón que no despejamos en el área . Creo que este equipo tiene toda la confianza y sabemos el trabajo que estamos realizando. Hay que ir a buscar los puntos en Valdivia, tenemos que trabajar para conseguir nuestro objetivo. Hoy no contamos con un buen arbitraje y quedó demostrado en la expulsión a nuestro jugador”.

En tanto el técnico Eduardo Lobos, terminó muy molesto con el arbitraje: “No es casualidad, la semana pasada nos anularon un gol legítimo. Nos están perjudicando, creo que no pueden enviar a árbitros para realizar su práctica en un partido tan importante. Se están equivocando demasiado en contra de nosotros eso cansa, porque son prepotentes y te levantan la voz. Creo que nos falta estar más finos en la última jugada, pero tenemos que seguir buscando el juego para salir de los últimos lugares. Esta lucha, por no descender se dará en toda la segunda rueda”.

RESULTADOS

Una jornada que fue bastante ingrata para el “Depo”, porque no se dieron los resultados. Tras esta derrota ante el Vial, se suman también las victorias de Deportes Concepción e Iberia, que lograron los tres puntos y se acercan peligrosamente a los albirrojos. Ahora sólo 3 puntos, separan al penúltimo que es Iberia y cuatro unidades al colista Deportes Concepción.

PRÓXIMA FECHA

La lucha por no descender no será fácil, este fin de semana de los cuatro elencos que están tratando de no descender, sólo uno jugará de local, es el caso de General Velásquez. El resto deberán jugar su opción de visita, Iberia deberá viajar a la Región Metropolitana; Deportes Concepción a los Andes, ante Trasandino y Linares a la ciudad de Valdivia. Los dirigidos por Lobos todavía tienen un pequeño “colchoncito”, donde dependen solo de ellos. Dejando en claro que el partido ante Deportes Valdivia, es una nueva final para recuperar puntos y alejarse del fantasma del descenso que nuevamente comienza a rondar en los pastos del polideportivo de la calle Rengo.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo