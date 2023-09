Deportes 12-09-2023

Tras la sexta derrota consecutiva asoma el fantasma de Tercera en los albirrojos

Este jueves habrá un partido clave ante General Velásquez

Definitivamente los jugadores no aprenden de los errores infantiles. Frente al SAU, una vez más, aparecieron las falencias defensivas que fueron fundamentales para sumar la sexta derrota consecutiva, dejando al equipo cada vez más cerca de los potreros.

Un cuadro de San Antonio que literalmente jugó a media máquina, dándole todas las facilidades para que los albirrojos, pudieran concretar. Pero, todos sabemos que a este cuadro que dirige Eduardo Lobos le falta jerarquía en los momentos de poder finiquitar. Además, llamó la atención que cuando tenían el balón en la mitad de la cancha, volvían hacia atrás en lugar de atacar.

Nadie se puede extrañar que los primeros minutos Linares partiera dominando, claro que la falta de concreción es el tema que más ha complicado en esta temporada. A los 5 minutos, un tiro libre de Bastián Martínez, arco norte, pero no había nadie. Luego, en un pivoteo, apareció Diego Ríos y la pelota pasó muy cerca del arco del SAU. Después, seria en un centro al que no llegó Diego Vallejos. Para variar a los 28 minutos, un error garrafal de Diego Oyarzún, en la entrega del balón, que prácticamente habilitó al jugador del SAU, Rodrigo Gattas, quien eludió al defensa y con un toque suave, apuntaba la ventaja para el equipo del puerto, que poco había hecho hasta ese entonces. Con ese guarismo se fueron al descanso.

En el complemento, Alex Díaz, ingresó por Bastián Martínez. Al comienzo una nueva falla en la parte defensiva de los albirrojos, que casi se convierte en gol para el SAU. Sin duda que Díaz, le dio más velocidad y cambió el rostro del ataque, con algunos disparos que pasaron muy cerca del pórtico defendido por Matías Olguín. Intentaba el Depo,con Alex Diaz y Felipe Escobar, para tratar de buscar la paridad. A los 61 minutos llegó otro balde de agua fría a través de un centro que despeja a medias la defensa y le queda al jugador del SAU, Mitchel Wassenne, quien con un disparo potente desde fuera del área y con bastante suerte porque el balón, primero da en el vertical e ingresa al arco de Cristian Fuentes, para facturar el 2 a 0.

El descuento de los albirrojos, llegaría en el tiempo adicional, luego de un centro desde el sector de las graderías, un manotazo a medias del portero Olguín que aprovechó Alex Díaz, para anotar para los linarenses. Lamentablemente la reacción de los dirigidos por Lobos, fue muy tardía y no alcanzó a cambiar el resultado, sumando la sexta derrota consecutiva para Deportes Linares, que se hunde cada vez más en la última posición.

Este jueves a las 16:00 horas, un nuevo desafío porque se disputará el partido pendiente en la cancha Luis “mariscal” Pacheco, del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, ante General Velásquez.

PALABRAS DEL DT

Lo esperamos cerca de 40 minutos, después de terminado el partido. Algo que ya se está haciendo costumbre con Eduardo Lobos. Llegó con una cara demacrada y tratando de buscar una explicación al momento súper complicado que viven los albirrojos, ya que si no ganan este jueves se acabarían las posibilidades, porque ahora no depende solo de los albirrojos. Lobos, dijo que “el rival no fue superior, pero terminamos cometiendo los mismos errores, nos creamos ocasiones de gol, pero no se finiquitaron. Terminamos perdiendo el primer tiempo por una equivocación, luego por tratar de despejar el balón, nos terminan convirtiendo el 2 a 0, nos cuesta mucho finiquitar la jugada. Quizás cometimos el error de jugar demasiado para atrás, logramos descontar, pero muy tarde. Para poder anotar un gol no se por qué se nos complica. La situación de revertir esta situación se nos está complicando, este equipo no se merece estar en esta posición. La realidad entristece, hay mucha amargura”.

Recordar que los equipos de Iberia y General Velásquez, sumaron tres puntos en la última fecha. Con esto, General Velásquez, le sacó 7 puntos de ventaja a Linares e Iberia 4.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo