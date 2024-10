Deportes 22-10-2024

Tras una paupérrima campaña los albirrojos aseguraron permanencia en la Segunda Profesional luego de igualar en Los Andes

- En suspenso continuidad de Jaime Valdés tras segundo año sin conseguir el objetivo

Al final jugaron a lo amigo . Ambas instituciones tenían claro que un empate les bastaba para continuar en esta categoría . En un partido que no fue tan intenso, pero donde los linarenses dirigidos por el “Kalule” Meléndez , a pesar de haber cumplido una campaña para el olvido , sobre todo en la seguidilla de derrotas , ponen punto final y respiran más tranquilos porque se quedaron en el profesionalismo. Un año que fue tortuoso , donde hubo dos técnicos . Con una verdadera teleserie la de Lobos , en abandonar la institución y la llegada de Rodrigo Meléndez . En un principio nos ilusionamos con la conformación de este plantel que estuvo a cargo de Rodrigo Valdés . Aunque seamos claros , fueron más nombres que hombres , porque los llamados a marcar la diferencia terminaron lesionados . Como por ejemplo los que quedaron al debe : Maximiliano Cerato , que figuró por otros temas ; Fernando Cordero , Carlos Soza , y Franco Flores . Así como los que dejaron grata impresión como el portero Gustavo Merino, Nicolás Forttes , Flavio Rojas ,Luis Oyarzo y Felipe Escobar . Pero otros- reiteramos- llegaron a jugar sólo por nombres.

El estadístico Diego Barrios realizó un trabajo exhaustivo del minutaje de los jugadores . Donde quien más jugó fue Luis Oyarzo , con 2.210 minutos, fue titular en 26 partidos y fue reemplazado en 11 ocasiones , anotando 4 goles . Luego le sigue Gustavo Merino , el portero, con 2.104 minutos ; Flavio Rojas , 2.074 ; Felipe Escobar , 1.718 ; y Yonathan Suazo , 1.677 minutos . Para esta campaña se utilizaron 27 jugadores . El que menos jugó fue Camilo Valdés , con 4 minutos .

En las próximas ediciones seguiremos analizando esta paupérrima campaña de los albirrojos . La gran duda es si Jaime Valdés , el accionista mayoritario , seguirá invirtiendo en Deportes Linares , aunque ellos se dieron tres años para este proyecto y les restaría el próximo .

EN LO FUTBOLÍSTICO

En el regional de Los Andes abrió la cuenta el elenco de Trasandino , a los 30 minutos, por intermedio de Federico Cezar , la igualdad llegaría a los 53 minutos a través de Flavio Rojas . Deportes Linares logró 30 puntos en este torneo y terminó dos posiciones más arriba que el anterior y salvado en cancha, no por secretaría .

KALULE

El segundo técnico de la temporada dijo que: “ fue un torneo en que nos tocó sufrir , estuvimos en algunas fechas con el farol rojo encendido , pero al final los jugadores se dieron cuenta y nos permitió cumplir el objetivo . El fútbol es muy dinámico y suelen pasar este tipo de situaciones , pero felices por haber mantenido la categoría . En lo personal es aprendizaje y ahora a respirar más tranquilo, porque el Depo y su hinchada seguirán en la Segunda Profesional”.



“Ahora viene el trabajo administrativo , con todos los jugadores para finiquitar y después nos sentaremos para dialogar con el inversionista para saber lo que quiere. Destacar el sacrificio de la hinchada que estuvo presente en todos los estadios , alentando a los jugadores” .

Es verdad, la hinchada respondió, pero no así el equipo que una vez más terminó sufriendo para no descender en una pésima campaña.

Gerardo Domínguez Aravena

Redactor Deportivo