Deportes 22-11-2024

Tras una tensa espera los clubes de la Segunda Profesional no participarán ni escribirán jugadores en el torneo 2025

- Acusan preocupante falta de interés por parte de la ANFP

Era una verdadera olla a presión . Los clubes de la Segunda Profesional , literalmente se aburrieron de no ser tomados en cuenta en la ANFP. Por este motivo tomaron una posición aún más radical , apuntando al nulo interés del ente rector del fútbol nacional ante sus reclamos.

Mediante un comunicado expresan las instituciones de categoría , señalan lo siguiente :

1.- Inacción de la ANFP

A más de dos semanas de haber emitido nuestra declaración del 4 de noviembre , no hemos recibido ninguna respuesta oficial ni extraoficial por parte de la ANFP. Este silencio , a pesar de los serios problemas expuestos , refleja una preocupante falta de interés hacia una categoría que cumple un rol fundamental en el desarrollo del futbol nacional y da sustento a miles de familias .

2.- Programación 2025 : aumento de costos Inasumibles

Con sorpresa e indignación recibimos la programación oficial 2025 , que establece el inicio de la Copa Chile los días 18 y 19 de enero , adelantando nuestra participación en mas de un mes respecto a lo esperado . Esta medida , tomada sin consultarnos , implica un incremento insostenible en nuestros costos operativos, en un contexto económico ya precario para la división.

3. Exclusión sistemática

Nos parece inaceptable que , nuevamente , se haya convocado exclusivamente a los clubes de Primera División y Ascenso ( Primera B) , para trabajar las bases de sus torneos dejando fuera a nuestra división . Esta practica discriminatoria contradice los valores de respeto , inclusión y diversidad que la ANFP proclama en sus comunicaciones .

4.- Medidas Extremas : suspensión de nuestra participación

Ante la reitera inacción , de la ANFP , y en paralelo al camino judicial liderado por el abogado Davor Harasic , hemos decidido adoptar una medida drástica : los clubes de la Segunda Profesional Profesional no comenzaremos nuestra participación en la temporada 2025 del futbol profesional ni inscribiremos jugadores en los registros de la ANFP , mientras nuestras demandas no sean escuchadas y abordadas seriamente . Esto significa que mas de 350 jugadores y 50 integrantes de cuerpos técnicos quedaran fuera de sus labores el próximo año con consecuencias directas para sus familias y comunidades .

5.- Un llamado a la reflexión y a la acción

Esperamos que esta medida extrema sea comprendida como un llamado de atención urgente . La indiferencia de la ANFP hacia nuestra división no solo afecta a los clubes , sino que amenaza la sustentabilidad del futbol chileno en su conjunto . Es hora de que el Directorio asuma su responsabilidad y actúe con justicia y equidad.

6.- Unidad en defensa del fútbol chileno

Reiteramos nuestra voluntad de dialogo , pero también nuestra firmeza para defender los derechos de los clubes y trabajadores que representamos . La ANFP no puede continuar ignorando la realidad de la Segunda División Profesional .El futbol es un patrimonio de todos y su desarrollo debe ser inclusivo y equitativo .

Los equipos que han firmado este comunicado son : Aurinegros SADP ( Concón National) , Club de Deportes Puerto Montt, Deportes Provincial Ovalle SADP, Club Deportivo Deportes Provincial Osorno SADP, Club Deportivo General Velásquez SADP , Deportes Linares SADP , Deportes Rengo SADP , Conce SADP ( Deportes Concepción) Lilas SADP ( San Antonio Unido ) , Los Chicos Buenos SADP ( Real San Joaquín) Trasandino de Los Andes SADP .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo