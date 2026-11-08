Social 08-11-2026

Trece investigadores UTalca destacan entre el 2% de los científicos con mayor impacto del mundo

• La edición 2026 del ranking elaborado por expertos de la Universidad de Stanford y publicado por la editorial Elsevier posiciona a la Casa de Estudios en el cuarto lugar entre las universidades chilenas, reconociendo a estos académicos por sus aportes a distintas áreas del conocimiento.



Un total de trece investigadores de la Universidad de Talca fueron incluidos en la World's Top 2% Scientists List, que identifica a los científicos con mayor impacto en cada una de sus disciplinas. La edición 2026 del ranking Elsevier/Stanford posiciona a la casa de estudios en el cuarto lugar entre las universidades chilenas con más académicos reconocidos en la clasificación anual, subiendo en la medición desde el séptimo puesto alcanzado el año anterior.

El listado es elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de Stanford y publicado por la editorial Elsevier, a partir de información de publicaciones científicas disponibles en la base de datos Scopus. Contempla dos clasificaciones: una anual, que considera el impacto de la producción científica durante un año, y otra que evalúa la trayectoria investigadora a lo largo de la carrera académica. En ambas se reconoce a académicos de la Universidad de Talca.

La clasificación usa un indicador compuesto que considera, además de las citas que tiene cada científico, el índice h, la coautoría y la posición del autor, seleccionando al 2% superior de cada subcampo.

El director de Investigación de la Universidad de Talca, Héctor Quinteros Lama, señaló que el reconocimiento da visibilidad internacional al trabajo que se desarrolla en la institución. “Que trece investigadores de la Universidad de Talca estén en esta lista nos sitúa en el mapa de la investigación mundial. Y que provengan de disciplinas tan distintas refleja la amplitud de nuestra vocación científica”, expresó.

El directivo destacó además, el avance de la universidad en la clasificación nacional. “Pasar del séptimo al cuarto lugar del país, siendo una universidad regional, es una señal muy clara de la calidad de nuestra investigación. Este reconocimiento confirma que desde el Maule se hace ciencia de impacto mundial”, agregó.

INVESTIGADORES INFLUYENTES

En la edición 2026, siete académicos de la UTalca figuran en ambas clasificaciones: Laurens Klerkx (Facultad de Ciencias Agrarias); Guillermo Schmeda Hirschmann (Instituto de Química de Recursos Naturales); Julio Caballero Ruiz, Ingo Dreyer, Ernesto Santibáñez González y Renzo Angles Rojas (Facultad de Ingeniería); y César Rivera Martínez (Facultad de Odontología). En tanto, Leonardo Silva Santos del Instituto de Química de Recursos Naturales, aparece en la clasificación de trayectoria. Mientras que en la clasificación anual se incorporan Carlos Restrepo Patiño y Cristian García Peñailillo (Facultad de Ingeniería), Alex Fajardo Yáñez (Dirección de Investigación), Eduardo Fuentes Contreras (Facultad de Ciencias de la Salud) y Mokhtar Hassaïne (Instituto de Matemáticas).

El académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, Laurens Klerkx, relevó el aporte de estudiantes y colegas en su trayectoria. “Esto nunca lo podría haber alcanzado sin trabajar con estudiantes de doctorado, con postdoctorantes y colegas. Es un hito de equipo”. El científico valoró que el trabajo desarrollado en la Universidad de Talca tenga reconocimiento entre investigadores de distintas partes del mundo. “Siempre es un honor que mencionen el trabajo de uno, porque al final de eso se trata: las citaciones en la ciencia son una muestra de que otros científicos estiman el valor del trabajo de uno. Eso claramente demuestra que la Universidad de Talca es una universidad de calidad”, señaló.







