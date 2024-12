Crónica 04-12-2024

Tren Santiago-Chillán: Diputada Veloso valora inclusión de estaciones, pero reitera necesidad de potenciar conexiones locales

En base a las nuevas estaciones intermedias que incorporó el servicio de tren BMU Regular: Santiago-Chillán, en que se integran paradas en Parral, Linares y Curicó, la diputada Consuelo Veloso celebró las gestiones realizadas por EFE y el Ministerio de Transportes. Aun así, hizo un llamado a recuperar recorridos regionales como el trazo Parral-Chillán y el servicio 30/30, para lo cual ingresó un oficio a inicios de diciembre.

A partir del pasado lunes 18 de noviembre, el recorrido de tren BMU Regular que une a Santiago con Chillán integra seis nuevas detenciones en su trayecto por el centro sur del país: San Bernardo, San Fernando, Curicó, Linares, Parral y San Carlos. Una ampliación que fue valorada por la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, quien en abril había instado por incluir más comunas en el recorrido.

“Es un tremendo avance en las promesas de este Gobierno. Esta integración es sinónimo de desarrollo y mejor conectividad para nuestra región y para toda la zona centro-sur del país, con especial énfasis en nuestras ciudades como Linares, Curicó y Parral. Sin duda cumple con la misión de entregar más y mejores trenes para Chile”, señaló la legisladora.

En concreto, la parlamentaria fue una de las primeras autoridades que instó por incorporar más comunas en el trayecto, presentando un oficio en abril de 2024 que solicitaba expresamente al Ministerio de Transportes y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) que incluyeran en el trazado a las estaciones de Parral, Linares y también San Javier (que actualmente se encuentra en remodelación).

Sin embargo, pese a las felicitaciones, la congresista no pudo evitar reiterar las quejas que aún se arrastran en el Maule Sur --recogidas en dicho oficio--, que hacen alusión al cierre del servicio piloto de tren matutino que unía a las estaciones de Parral, San Carlos y Chillán.

Aquel trayecto fue clausurado con la inauguración del nuevo sistema moderno, pese a que era sumamente útil para las personas que trabajaban o estudiaban en la capital del Ñuble, pues permitía unir a Parral con Chillán de forma expedita y regular. En más, la diputada también pide que se restaure el servicio 30/30 del Maule, que conectaba Curicó, Molina, Talca, San Javier y Linares; y el cual no se encuentra operativo actualmente.

Para ambas acciones, la parlamentaria ingresó un nuevo oficio dirigido a las autoridades de transportes, con el fin de que informen por qué estos servicios no están operativos y se haga lo necesario para corregir estas decisiones: “Insistimos nuevamente al Ministerio de Transportes y EFE para que el tren matutino Parral-Chillán regrese a sus funciones, pues eran muchos los ciudadanos que se beneficiaban con su circuito y horarios alrededor de las 8 de la mañana. A su vez, no podemos prescindir de un servicio tan necesario como la conexión 30/30, que lograba conectar a gran parte de la Región del Maule”, sentenció.