Opinión 14-01-2023

Tres obras de la Filosofía para acercarte a esta disciplina durante estas vacaciones



Quieres acercarte a los conocimientos y al pensamiento filosófico y no sabes cómo empezar. Filósofo USS te recomienda tres obras imprescindibles para dar ese primer paso.



¿Te interesa la Filosofía, pero no sabes realmente como acercarte a ella? o ¿quieres aprender de las Artes y las Humanidades, pero no sabes cómo empezar?



Para iniciarse en el camino del conocimiento cultural y filosófico se comienza conociendo a los filósofos clásicos, para continuar el viaje con los modernos y contemporáneos



Juan Ignacio Rodríguez, filósofo y director de Desarrollo y Gestión Académica de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, entrega tres propuestas de lectura para adentrarse en este mundo filosófico durante este verano ¿cuál es el argumento y el valor de las obras y filósofos escogidos?



• La Apología de Sócrates de Platón (disponible en internet y en muchas ediciones impresas). Es una tradicional puerta de entrada a la filosofía, pues no solo es un texto clásico que aproxima al lector a las primeras manifestaciones estructuradas del pensar filosófico, sino que va abordando temas existenciales y cercanos a todos como son la idea de justicia, del sentido de la vida, de la pregunta por la muerte, ayudando a comprender qué es lo esencial y que es lo secundario.



• El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl (disponible en internet y en muchas ediciones impresas). Si bien no es un libro estrictamente filosófico, sí aborda temas centrales de la filosofía en lo referido al sentido de la vida, a las relaciones interpersonales, la felicidad, la amistad, pero particularmente como integrar y dar sentido al sufrimiento. Además, tiene la particular riqueza de hablar no sólo teóricamente sino desde la realidad de un prisionero del campo de concentración de Auschwitz, lo que le da un especial valor que nos muestra que la filosofía es también una herramienta para enriquecer la vida en toda circunstancia.



• Breve Historia de la Filosofía de Humberto Giannini. En una vía muy distinta a los textos anteriores, este libro es una excelente manera de aproximarse al conocimiento de la historia del pensamiento filosófico, en un lenguaje sencillo, pero sin dejar de lado la profundidad y rigor intelectual. El gran filósofo chileno nos invita a formar una mirada global de las preguntas centrales de la filosofía y de los esfuerzos por responder a ellas a lo largo de la historia.