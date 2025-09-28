Política 28-09-2025

Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) cumplió 100 años



El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, asistió a la ceremonia que conmemoró el centenario del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El tribunal, creado por la Constitución de 1925, vela por la transparencia y legitimidad de los procesos electorales presidenciales y parlamentarios, resuelve las reclamaciones y proclama a los candidatos electos, además de conocer de los plebiscitos. Actualmente, está presidido por el ministro Arturo Prado, y lo integran los ministros Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Maria Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio.

Durante su intervención, el ministro Elizalde valoró el trabajo e historia de la institución y sostuvo que “en su destacada trayectoria, el Tricel ha respondido con integridad y firmeza, consolidándose en un árbitro confiable. La existencia de un órgano jurisdiccional para calificar las elecciones no solo asegura el respeto a las reglas del juego, sino que también es condición estructural para que la democracia sea sostenida y respetada”.

“En tiempos de desinformación, polarización y cuestionamientos a la institucionalidad, contar con un órgano como el Tricel es una señal de madurez democrática, que permite que las disputas no se resuelvan en las calles ni en las redes sociales, sino conforme al derecho y en el marco del respeto institucional”, agregó.



