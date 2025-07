Política 26-07-2025

Tribunal Constitucional evaluará norma que permite a la CMF no formular cargos por los hechos denunciados





Mediante un requerimiento de inaplicabilidad, el Tribunal Constitucional (TC) evaluará la norma que permite a la Comisión del Mercado Financiero (CMF), no formular cargos por los hechos denunciados

El requirente impugnó el artículo 45 inciso 2° de la Ley N° 21.000, que permite al fiscal de la CMF decidir no formular cargos tras una investigación por infracciones a la regulación del mercado bursátil. Alega que la norma otorga una facultad discrecional sin control efectivo, vulnerando la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, al no contemplar plazos, bilateralidad ni recursos.

El conflicto de constitucionalidad que plantea el requirente se centra en que el precepto impugnado otorga una facultad discrecional al fiscal de la CMF para no formular cargos, sin establecer criterios objetivos ni mecanismos de control efectivo, lo que vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.