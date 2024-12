Política 12-12-2024

Tribunal Electoral proclama a Patricia Labra como consejera regional por la provincia de Linares



Después de más de un mes de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 26 y 27 de octubre, finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones Regional (TER) proclamó a Patricia Labra como consejera regional por la provincia de Linares.

La noticia fue tomada con alegría, pero también con tranquilidad por parte de la abogada parralina, quien había hecho presente diversos argumentos para que el tribunal los tomase en consideración y finalmente fuese declarada electa.

Tal como anunciamos hace algunas semanas que el criterio de Servel no se condecía con la jurisprudencia vigente, hoy (martes) el TER del Maule me ha proclamado oficialmente como consejera regional por la provincia de Linares. Nuevamente, desde el corazón agradezco a las 10 mil 245 personas que me confiaron su voto, especialmente a los parralinos y retiranos quienes me escribieron mensajes de apoyo. Esto refuerza mi compromiso con el desarrollo y el bienestar de las ocho comunas de la provincia. Además, para todo ello tendremos un excelente gobernador en Pedro Álvarez-Salamanca, con quien estoy segura formaremos un gran equipo, señaló Patricia Labra.