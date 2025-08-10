Policial 10-08-2025

Tribunal Oral en lo Penal de Linares condena a 12 años de presidio a autor de homicidio en Longaví.



El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares condenó a José Secundino Zenteno Vergara a la pena de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. Ilícito perpetrado en diciembre de 2023, en la comuna de Longaví.

En fallo unánime (causa rol 32-2025), el tribunal integrado por los magistrados Mario Villagra García (presidente), Carina Honorato Gajardo y Claudia Mora Cuadra (redactora), dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 17 de diciembre de 2023, “(…) en población Nueva Vida comuna de Longaví, José Secundino Zenteno Vergara agredió con un arma corto punzante en, al menos, tres oportunidades a Ulises Bladimir Matta Belmar, en la región del hemitórax izquierdo, ocasionándole la muerte por un taponamiento cardiaco secundario a traumatismo torácico penetrante por arma blanca”.

El tribunal aplicó, además, a Zenteno Vergara las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestra biológica del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.



