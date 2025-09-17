Política 17-09-2025

TRICEL rechaza candidatura a senadora de Ximena Rincón por el Partido Demócratas

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó la noche del lunes, finalmente, la candidatura senatorial de Ximena Rincón (Demócratas) por la Región del Maule.

Decisión adoptada tras la impugnación presentada por el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC).

La resolución marca un precedente en materia electoral, al aplicar los límites establecidos en la Constitución para las reelecciones parlamentarias. Y no tiene apelación.

Junto con lamentar lo sucedido, Ximena Rincón declaró ayer que seguiré en mi rol, que es trabajar incansablemente para que el Partido Demócratas tenga parlamentarios y para que Evelyn Matthei sea la Presidenta de nuestro país.

