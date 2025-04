Opinión 01-04-2025

Trincheras, Día Mundial del Autismo



Alejandra Ríos Urzúa

Directora Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello





Probablemente, ninguno de los profesionales que trabajamos en inclusión, especialmente en inclusión educativa, hemos quedado indiferentes a lo ocurrido estas últimas semanas con alumnos con diagnóstico del espectro autista en sus entornos escolares.

Tal como se ha conocido a través de la prensa, dos estudiantes con la Condición del Espectro Autista (CEA), protagonizaron situaciones graves de violencia, develando una crisis profunda del sistema educativo, específicamente en cuanto a la implementación de la normativa vigente referida a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).

Estos conflictos han generado una confrontación de las diferentes posturas que han salido en defensa de unos y otros involucrados. Sin embargo, más que atrincherarnos adoptando posiciones de defensa o crítica, debiéramos movilizarnos en la búsqueda de soluciones para que nunca más se repitan estas escenas de violencia en el aula.

Durante estos días, diferentes especialistas han salido a explicar que, si bien las personas CEA pueden presentar dificultades en la regulación emocional, las conductas agresivas no son una característica propia del autismo. Esta aclaración resulta crucial toda vez que, situaciones como las ocurridas, ponen en riesgo las voluntades de avanzar hacia la construcción de espacios educativos que realmente pongan en valor la diversidad de sus comunidades.

En una nueva conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la preocupación debiera estar en la capacitación de los profesores a quienes, de manera muy injusta, se les pide una gestión de la diversidad para la que no fueron preparados; en el trabajo intencionado con los estudiantes, para que no solo respeten, sino que valoren la riqueza de la diversidad en el aula; en involucrar a los padres, quienes deben transformarse en los primeros aliados cuando se busca construir una cultura inclusiva; en definitiva, en sumar a toda la comunidad educativa, para que podamos dejar de hablar de inclusión y solo nos ocupemos de convivir.