Deportes 08-04-2025

Triunfazo de los Albirrojos que sumaron segunda victoria como visitantes en Lo Barnechea

- Diego “Gol” Vallejos autor de los goles que cambiaron la historia del partido

Era el segundo rival de los recientemente ascendidos, que enfrenta el Depo . El primero había sido Brujas de Salamanca en el Tucapel Bustamante Lastra , donde cayó por la cuenta mínima . Esta vez el de turno era Santiago City . Un cuadro que recién había logrado el ascenso al profesionalismo y que contaba con varios elementos con experiencia en el fútbol .

En una cancha sintética , donde da la sensación que ya no es excusa para los adiestrados por Rodrigo “Kalule” Meléndez , porque la mayoría de los jugadores ha jugado en este tipo de superficie. Cuatro fueron los movimientos que realizó el profe “kalule” , en relación al último partido . Ingresaron desde el primer minuto : Flavio Rojas , Matías Pavez , Christian Duma y el esperado debut de Diego Vallejos en esta temporada, por Christian Latorre, Bryan Figueroa , Sebastián Peñaloza y Hugo Toro .

Un equipo linarense que está debutando con nueva indumentaria . Y que no tuvo mayores inconvenientes en la cancha del municipal de Lo Barnechea . En el sintético los linarenses formaron con : Celso Castillo , David Tati , Joaquín Aros , Flavio Rojas , Diego Pereira , José Molina , Bastián Bravo, Matías Pavez, Benjamín Droguett, Diego Vallejos y Christian Luna . La banca contó con : Sebastián Aravena , Christian Latorre, Fabian González , Fernando Valdivia , William Gama , Sebastián Peñaloza , y Gustavo Gallardo .

Tempranamente los albirrojos se pusieron en ventaja , cuando se cumplían los 10 minutos de partido , un balón que birló al jugador del City , Andrés Díaz , luego Christian Duma , quien sacó un disparo con la zurda que se clavo entre palo y arquero , anotando la primera conquista para el Depo y al alegría para los fieles de siempre acompañan a la institución, sumando a los linarenses que están laborando en la capital .

A los 28 minutos llegó la igual del experimentado Marco Medel , cuando, seamos claros, no tenia por donde el equipo santiaguino . Balde de agua fría ,para los dirigidos del “Kalule” .

TRIUNFAZO

La emoción llegó en el epílogo del encuentro . A los 70 minutos, una clara falta en área al jugador Diego Vallejos , y el juez no dudó , marcando la pena máxima a favor de los linarenses . Frente al balón Fabián González y tapadón del portero Marcelo Suárez , quien silenció los corazones albirrojos , en un momento clave del match . Para variar cuatro minutos más tarde , Marco Medel , coloca la segunda estocada para el Depo, decretando la ventaja para los de Santiago City , que ya se estaban sobando las manos , porque estaban haciendo historia , consiguiendo el primer triunfo en el profesionalismo .

Pero el futbol, no termina hasta el ultimo pitazo , y cuando el reloj ,marcaba los 88 minutos de partido , un tiro de esquina de Fabián González , el mismo que se había perdido el penal , esta vez se reivindicó y apareció la cabeza de Diego “Gol” Vallejos , que ponía la incertidumbre y la luz de esperanza en los albirrojos, anotando el 2 a 2 .

Pero , faltaba más para gritar con todo. En una patriada del Seba Peñaloza , que ingresó en la etapa de complemento, se llevó la marca del defensa , levantó la cabeza y le dio un balón en el área a Diego Vallejos , que finiquitó con un potente disparo que percutó con la derecha , donde al portero Suárez , de Santiago City , no le quedó otra que mirar como el balón besaba la red, provocando el delirio de los del Maule Sur , donde Diego Vallejos se transformó en el caudillo para lograr la hazaña , dando vuelta el partido en los últimos dos minutos.

LA FIGURA

Diego Vallejos, fue elegido la figura del partido: “ una alegría inmensa haber conseguido los tres puntos de visita que fue lo principal , feliz por el resultado, en lo personal , hace poco que me reintegré con una gran equipo humano y contento de haber vivido este momento . Físicamente estoy bien y tenemos que seguir aportando y a disfrutar de este triunfo”.

Un dato no menor , el expreso de Machicura , Diego Vallejos sumó 62 anotaciones vistiendo la camiseta albirroja .

PRÓXIMO PARTIDO

Existe la posibilidad , que se esta manejando , que el duelo con Osorno , no se juegue este fin de semana . Están haciendo las gestiones para jugarlo el jueves 17 de abril , desde las 19:30 horas . Esperaremos una versión oficial en los próximos días , puesto que ayer, en Santiago , había una importante reunión donde asistió el alcalde Mario Meza y la presidenta de la Corporación Mariela Vásquez Rodríguez, seguramente para ver el tema del nuevo inversionista.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo