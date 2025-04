Deportes 16-04-2025

Tropezó de nuevo con la misma piedra: Nacional Municipal eliminado de la Copa de Campeones en serie de Honor en manos de Atlético Comercio

Una enorme desazón tras inclinarse ante el cuadro de Atlético Comercio , quien una vez más lo sacó del camino en la competencia más hermosa de clubes campeones .

Algunos comentaban que era el año para abrazarse y tratar de seguir avanzando, pero la clave estuvo desde los doce pasos , donde fueron mas expertos los talquinos .

El técnico Jaime “tiburón” Nova , realizó un análisis de lo que fue el encuentro en que una vez más el equipo del piduco se transformó en el verdugo , luego de literalmente sacarlos del camino: “ hay una sensación de amargura, los muchachos dejaron todo en la cancha, se jugó bien , se marcó excelente, o sea se hizo todo para que ellos no lograran hacer un gol , tratamos de dejar el arco en cero y lo plasmamos, trabajamos en la semana cada detalle. No tengo nada que reprocharle había que ganar y se logró . En lo que venía después , había que tomar palco y que nadie se equivocara en los penales , que nuestro arquero David Pérez atajara dos pelotas , pero estuvo a punto, lamentablemente nos equivocamos nosotros en un penal, y existe amargura porque siento que este era el año de nosotros. Hubo jugadores que se lesionaron , pero se la jugaron . Preparamos todo, hasta los penales, se planificó eran dos fuerzas parejas , y los penales se trabajan con personalidad, hay que saber tirarlos, y caímos porque ellos eran mejores. Se habla mucho de los arbitrajes, yo sin temor a nada digo que son malos, no hay cambios en el referato . El futbol es así , creo que nosotros perdimos la clasificación a la siguiente ronda en calidad de visitantes . Nos vamos masticando la derrota que nos duele , pero ahora a pensar en realizar un buen campeonato en la AFAL. En lo personal , quiere darme un receso y luego ver que pasa”.

El elenco talquino de Atlético Comercio ,ahora deberá medirse nada menos que con el cuadro de Panimávida, de la Asociación Linares de Fútbol Amateur.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo