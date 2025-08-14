Hoy
jueves 14 de agosto del 2025
Opinión 14-08-2025
TU AMOR POR MIS VENAS
Carlos Cabezas Gálvez
Escritor, poeta y ensayista chileno
Tu amor corre por mis venas
como el agua clara
para lavar mis penas,
me purifica para ver
en este mundo
de nuevo su belleza.
Tu amor es como fruta madura
que se entrega a mí
como el mejor néctar
de primavera con los sabores
de tu piel dorada en verano
que transita por mis venas.
Tu amor es como el vino
de la mejor cepa y cosecha
del valle del Maipo
que me embriaga hasta
perder la razón por tus besos
con el poder del Cabernet Sauvignon
de tus ojos negros
que encabrita mis venas.
Tu amor… no hay otro igual
me subyuga como tus pechos
… dos rosas rojas sedientas
con encantos de carnavales,
cantos, bailes y desfiles
manifestaciones embrujadas de
tus cariños seductores
que nos lleva a los extremos
de los disfrutes de la vida
en carros alegóricos
por nuestras venas.
Tu amor… de alboradas y de mañanas,
de tarde de siesta y trasnoche,
sin horario, sin pausas
de noches y días,
de juventud, cantos y caricias
al ritmo de los tambores
de nuestros corazones
que corre por nuestras venas
… que eternizo en mis poesías.
