Opinión 14-08-2025

TU AMOR POR MIS VENAS

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno



Tu amor corre por mis venas

como el agua clara

para lavar mis penas,

me purifica para ver

en este mundo

de nuevo su belleza.



Tu amor es como fruta madura

que se entrega a mí

como el mejor néctar

de primavera con los sabores

de tu piel dorada en verano

que transita por mis venas.



Tu amor es como el vino

de la mejor cepa y cosecha

del valle del Maipo

que me embriaga hasta

perder la razón por tus besos

con el poder del Cabernet Sauvignon

de tus ojos negros

que encabrita mis venas.



Tu amor… no hay otro igual

me subyuga como tus pechos

… dos rosas rojas sedientas

con encantos de carnavales,

cantos, bailes y desfiles

manifestaciones embrujadas de

tus cariños seductores

que nos lleva a los extremos

de los disfrutes de la vida

en carros alegóricos

por nuestras venas.



Tu amor… de alboradas y de mañanas,

de tarde de siesta y trasnoche,

sin horario, sin pausas

de noches y días,

de juventud, cantos y caricias

al ritmo de los tambores

de nuestros corazones

que corre por nuestras venas

… que eternizo en mis poesías.



