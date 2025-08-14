jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Opinión 14-08-2025
    TU AMOR POR MIS VENAS
    Carlos Cabezas Gálvez
    Escritor, poeta y ensayista chileno

    Tu amor corre por mis venas
    como el agua clara
    para lavar mis penas,
    me purifica para ver
    en este mundo
    de nuevo su belleza.

    Tu amor es como fruta madura
    que se entrega a mí
    como el mejor néctar
    de primavera con los sabores
    de tu piel dorada en verano
    que transita por mis venas.

    Tu amor es como el vino
    de la mejor cepa y cosecha
    del valle del Maipo
    que me embriaga hasta
    perder la razón por tus besos
    con el poder del Cabernet Sauvignon
    de tus ojos negros
    que encabrita mis venas.

    Tu amor… no hay otro igual
    me subyuga como tus pechos
    … dos rosas rojas sedientas
    con encantos de carnavales,
    cantos, bailes y desfiles
    manifestaciones embrujadas de
    tus cariños seductores
    que nos lleva a los extremos
    de los disfrutes de la vida
    en carros alegóricos
    por nuestras venas.

    Tu amor… de alboradas y de mañanas,
    de tarde de siesta y trasnoche,
    sin horario, sin pausas
    de noches y días,
    de juventud, cantos y caricias
    al ritmo de los tambores
    de nuestros corazones
    que corre por nuestras venas
    … que eternizo en mis poesías.

