Social 15-04-2023

¿Tu devolución de impuestos no es la que esperabas? Te explicamos por qué



- Parte importante de los recursos -que antes se devolvían íntegramente a las personas que emitían boletas de honorarios- hoy son destinados a las AFP y las isapres. El monto ha ido aumentando gradualmente, aunque aún es posible solicitar una cobertura parcial durante la Operación Renta.



Muchas personas no entienden por qué el SII está devolviendo un monto menor de impuestos que ha pagado en cada boleta de honorarios emitida el año 2022, respecto a la devolución que el mismo organismo hacía años anteriores. ¿Por qué está ocurriendo esto?

Según Abraham Lazo, director del centro de negocios Lofwork, esto se debe a que desde enero 2020 se busca integrar a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a los regímenes de protección social, que buscan extender beneficios como la cotización automática en AFP y Salud, el seguro social, el seguro de invalidez y las licencias médicas.

“Como se necesitan recursos económicos, se estableció una transferencia gradual del monto de impuestos percibidos por emisión de boletas de honorarios hacia las instituciones correspondientes”, explica Abraham Lazo. Dicha gradualidad alcanzará la retención hasta un 17%, que será destinado completamente a protección social, tal como lo establece el Servicio de Impuestos Internos.



No obstante, al hacer la declaración de renta muchas personas han estado solicitando una cobertura parcial, lo cual implica que del total de impuestos recaudados solamente el 47% irá a protección social, mientras que el restante será devuelto al contribuyente.

Igualmente, quienes cumplen con ciertos requisitos no están obligados a cotizar previsión social:



• Los hombres de 55 años o más y las mujeres de 50 años o más, al 1 de enero de 2018.

• Las personas afiliadas al IPS, a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) o a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

• Quienes ya cotizaron durante el año 2022 por el tope imponible (81,6 UF, unos $2,8 millones mensuales, equivalentes a $34,3 millones anuales a diciembre de 2022)

• Quienes perciben una renta anual inferior a 5 ingresos mínimos mensuales.

• Las personas pensionadas, salvo aquellas pensionadas de invalidez parcial.



“En tanto, las personas que tienen un contrato laboral y han emitido boletas de honorarios pueden solicitar una devolución parcial para, posteriormente, gestionar con Tesorería, su AFP y la empresa de salud la devolución de la retención”, explica el director de Lofwork.

¿Cómo hacerlo? Luego de iniciar sesión en www.sii.cl los contribuyentes pueden dirigirse a Servicios online; seleccionar Declaración Renta; marcar la opción Consulta y Seguimiento; para finalmente elegir “Consultar Estado de Declaración” y seleccionar el período correspondiente. Allí se debe presionar el botón “Ver cálculo previsional” y descargar el archivo.

“Con el archivo es posible acudir a la AFP señalada en el documento para pedir a dicha institución que devuelva los montos obtenidos a Tesorería, donde se podrá requerir la devolución de lo que fue pagado como retención y exceso. Esto se debe a que son personas que ya estaban cotizando, porque tenían un contrato laboral”, concluye el director de Lofwork, Abraham Lazo.