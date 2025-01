Opinión 05-01-2025

TURISMO AL DÍA

“El impacto del turismo binacional y la importancia del buen trato”Ricardo Álvarez V.Director Ejecutivo de EMPROEX En el último tiempo, el Paso Pehuenche se ha convertido en un punto clave para el flujo de turistas argentinos hacia la región del Maule. Este movimiento no solo ha dinamizado el comercio local, sino que también ha fortalecido los lazos entre Chile y Argentina. El incremento de visitantes ha traído un importante beneficio económico para la región, especialmente en sectores como el comercio y la hostelería. Los turistas argentinos, atraídos por los precios más bajos en Chile, han impulsado las ventas en rubros como la ropa, tecnología, artículos automotrices y productos de primera necesidad. Este flujo constante de visitantes ha sido una inyección vital para la economía local, generando empleo y promoviendo el desarrollo de nuevos negocios.Sin embargo, junto con estos beneficios, han surgido preocupaciones sobre los abusos y maltratos que algunos turistas han experimentado. Desde el alza injustificada de precios hasta incidentes de inseguridad, estos problemas no solo afectan a los turistas, sino que también dañan la reputación de la región como destino turístico.Es crucial que tanto las autoridades como los gremios del turismo trabajen en conjunto para asegurar una experiencia positiva y justa para todos los visitantes. Un buen trato no solo beneficia al turismo, sino que también refuerza la imagen de la región como un destino acogedor y seguro. Fortalecer estos lazos y mejorar la experiencia de los turistas es fundamental para el desarrollo económico y social de la región del Maule.No desaprovechemos esta oportunidad y hagamos valer aquello de “.. y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero”. Claro que extranjero y turista, aunque sea sólo de shopping tour