Opinión 17-11-2024

TURISMO AL DÍA Bernardita Troncoso: Una pasión compartida entre el vino y la vida

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



Un encuentro esperado

Tras meses de intercambio en redes sociales, finalmente se dio la oportunidad de entrevistar a Bernardita Troncoso Buvinic en la viña que junto a su marido el conocido empresario automotriz Raúl Dell Oro, lidera con pasión, Las Veletas. Conducir hasta este emblemático lugar fue un viaje lleno de expectativa, que pronto se transformó en asombro al contemplar los verdes viñedos y las distintivas veletas que adornan la propiedad.

Recibido con una cálida sonrisa, Bernardita me invitó a un salón donde, con naturalidad y cercanía, compartió su fascinante historia de vida, su visión del enoturismo y su compromiso con el Valle del Maule.

La entrevista: Bernardita en sus propias palabras

- Bernardita, ¿por qué eres tan famosa, por qué todo el mundo te conoce?

● ¿Famosa? (ríe) Yo creo, Ricardo, que es por mi personalidad. Siempre parto de la base de que todas las personas me caen bien y que todos tienen algo que aportar. Además, al estar hace poco en este mundo del vino, me esfuerzo por aprender de quienes más saben. Creo que eso contribuye a que sea conocida.

- Bernardita, ¿quién eres tú?

● Empecé mi vida laboral muy joven porque fui mamá muy chica; tengo un hijo de 29 años. La vida me presentó desafíos que me exigieron disciplina y fortaleza. Sin estudios profesionales, tomé cursos y trabajé en todo lo que pude en Santiago.

- ¿Cómo llegas al Maule?

● Me vine a Talca con mis tres hijos (hoy tiene cuatro) tras separarme. Mis padres ya vivían acá, y la región me conquistó. Siempre soñé con vivir en el campo, y al querer trabajar en una viña, mi mamá me conectó con Raúl a quien ella ya conocía.

- ¿Cómo comienza tu relación con Raúl?

● Cómo dije llegué a trabajar con él gracias a mi mamá, le presenté un proyecto y, aunque no sabía mucho de viñas, me puse a estudiar tanto de viñas, como de vinos y de enoturismo. Primero fuimos amigos, pero con el tiempo nació el amor. Juntos, soñamos y trabajamos en construir lo que hoy es Las Veletas.

- ¿Cómo surge Las Veletas?

● Raúl, a quien defino como un "soñador rebelde", encontró este campo y apostó por él. Yo llegué con mucha energía, tomándome todo con gran seriedad, como si fuera obra mía. Nuestro enfoque fue hacer algo distinto, más familiar, mostrando no solo la viña y sus vinos, sino también nuestra linda historia de amor.

- ¿Qué te inspira del enoturismo en otros países?

● Todo me inspira, desde la elegancia de la Toscana hasta el lujo de Mendoza. Sin embargo, también creo que el Valle del Maule tiene un enorme potencial que debemos seguir desarrollando, por ejemplo, a través de iniciativas como las delegaciones de turistas que vienen en tren por el día.

- ¿Qué te mueve a trabajar en el ámbito gremial?

● Mi compromiso es posicionar al Maule como un destino enoturístico relevante. He liderado la Ruta del Vino del Valle del Maule y trabajado en su directorio, pero siento que mi ciclo como presidenta ya se cumplió. Quiero enfocarme en nuevos desafíos.

- ¿Dónde te ves en el futuro?

● En Florencia. Quiero y voy a vivir allá.

Un legado inspirador

Conocer a Bernardita Troncoso fue una bonita experiencia. Su energía, elegante sencillez y visión destacan tanto como su labor en Las Veletas y su compromiso con el desarrollo del Valle del Maule. Su historia es un testimonio de resiliencia y pasión, y refleja el espíritu de una mujer que, sin importar los desafíos, deja una huella profunda en cada proyecto que emprende.

Me despido de Bernardita con la certeza de que su nombre seguirá siendo sinónimo de inspiración en el mundo del vino y el enoturismo del Valle del Maule.