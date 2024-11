Opinión 29-11-2024

TURISMO AL DÍA Carlos Torrealba: El Influencer Venezolano que Transforma la Cultura del Vino en su País

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



En un país donde la cerveza y los destilados han dominado históricamente las preferencias, surge una figura que está revolucionando la percepción del vino en Venezuela. Carlos Torrealba un joven abogado, conocido en redes sociales como @cmtorrealba, ha logrado, mediante un enfoque lúdico y cercano, acercar el mundo del vino a una audiencia joven y diversa. Su trabajo no solo promueve la cultura vinícola, sino que también ofrece una visión optimista y atractiva de Venezuela, desafiando las narrativas tradicionales que nos muestran un país con una realidad muy compleja.

Carlos Torrealba nos concedió una entrevista exclusiva que hoy comparto para ustedes.

- Carlos cuéntanos ¿Cómo nació tu interés por el mundo del vino?

“Mi inicio en el mundo del vino fue más casual que planificado. Durante un almuerzo, un amigo de mi hermano me presentó vinos de una marca chilena. Me interesó tanto que compré una botella de cada tipo y empecé a venderlas. Mi primera venta significativa fue para la boda de un amigo cercano, lo que me mostró el potencial comercial del negocio. Dos meses después formalicé mi empresa, LIMOCA, y desde entonces, no he mirado atrás.”

- ¿Cómo afecta la crisis económica a tu emprendimiento en Venezuela?

“Comencé mi negocio en uno de los peores momentos económicos de nuestro país. Aunque ha sido un desafío enorme, he aprendido que con empeño y adaptabilidad se puede prosperar incluso en las condiciones más adversas. Aunque las dificultades han sido constantes, he encontrado formas de reinventarme, especialmente en el ámbito digital, donde las redes sociales han sido clave para mi crecimiento.”

- ¿Qué relación tiene el venezolano común con el vino?

“Aunque históricamente nuestra cultura ha estado más inclinada hacia otros licores, el consumo de vino ha crecido notablemente. Hoy en día, es común ver vino en reuniones sociales, cenas y eventos. Además, los venezolanos muestran un creciente interés en aprender más sobre este mundo, algo que he comprobado gracias a la interacción en mis redes sociales. Sin embargo, todavía persiste la idea de que el vino es una bebida elitista.”

- ¿Qué papel han jugado las redes sociales en tu trayectoria?

“En 2022, decidí grabar contenido educativo sobre vinos desde una perspectiva sencilla y accesible, algo que conectó rápidamente con las personas. En solo un año, mi comunidad creció a más de 100,000 seguidores, y hoy superamos los 500,000. Mi objetivo es desmitificar el vino, mostrando que no se necesita ser un experto para disfrutarlo. Este enfoque me ha convertido en uno de los creadores de contenido sobre vinos más seguidos en el ámbito hispano.”

- ¿Qué importancia tienen los vinos chilenos en tu trabajo?

“Elegí vinos chilenos porque ofrecen una combinación ideal de calidad y precio. Venezuela siempre ha valorado los vinos de Chile como productos de excelencia. En 2019 visité la viña Cremaschi Furlotti y quedé maravillado con el país y su cultura vinícola. Esta experiencia reforzó mi conexión con los vinos chilenos y mi compromiso con su difusión en Venezuela.”

- ¿Sabes que aquí en Chile viven más de 700 mil venezolanos?

“Sí. Estamos muy agradecidos con Chile por acoger a tantos compatriotas que se la han pasado muy mal. Chile les ha brindado una oportunidad maravillosa de crecer, rehacer sus vidas y de cumplir los sueños que en nuestro país no pudieron lograr. Siempre les estaremos agradecidos por darnos esa oportunidad, no lo olvidaremos.”

- ¿Qué planeas para el futuro?

“Actualmente, me estoy enfocando en expandir mi presencia digital. Aunque ya no importo vinos debido a altos costos impositivos, he creado una comunidad en línea apasionada por el aprendizaje del vino. Mi meta es consolidar un negocio digital sostenible, ofreciendo cursos y ayudando a marcas internacionales a alcanzar nuevos mercados a través de mis redes sociales.”

Reflexión Final:

La historia de Carlos Torrealba no solo es un ejemplo de resiliencia y creatividad, sino también de cómo un producto cultural como el vino puede unir personas, superar barreras económicas y cambiar percepciones. Su enfoque educativo, cercano y positivo demuestra que, incluso en medio de la adversidad, es posible construir un puente entre tradición, innovación y esperanza. Carlos no solo eleva la cultura del vino en Venezuela, sino que también refleja lo mejor del carácter venezolano: su calidez, ingenio y determinación.