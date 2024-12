Opinión 15-12-2024

TURISMO AL DÍA El Maule Sur: ¿Un Valle de Oportunidades Pérdidas en el Enoturismo?

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



El pasado 12 de diciembre, Enoturismo Chile presentó su esperado Calendario de Fiestas de la Vendimia 2025 en un evento público realizado en la prestigiosa Viña Concha y Toro, en Pirque. Con la presencia de autoridades sectoriales, representantes de regiones productoras y diversos actores turísticos del sector, la iniciativa buscó, como cada año, destacar las principales celebraciones asociadas a la cultura del vino en nuestro país. Sin embargo, nuevamente las provincias de Linares y Cauquenes, reconocidas por su rica tradición vitivinícola, quedaron fuera de la programación oficial.

El problema no es nuevo. Ya en el lanzamiento del calendario 2024 se señaló la ausencia de actividades en comunas clave como San Javier y Villa Alegre, epicentros históricos del vino patrimonial en el Maule Sur. En esa ocasión, la explicación oficial aludió a la falta de información enviada por las municipalidades y actores locales dentro del plazo establecido. Sin embargo, el anuncio de que el calendario era "dinámico" y permitiría actualizaciones posteriores no logró disipar la sensación de que se había cometido un error estratégico que perjudicaba gravemente al turismo en la zona.

Este año, el panorama no solo se repite, sino que se agrava. El sur del Maule aparece completamente ausente, mientras comunas como Curicó y Talca concentran nuevamente toda la atención de la región en el calendario. En un contexto donde el turismo necesita ser promovido de manera activa y efectiva, la exclusión de zonas vitivinícolas emblemáticas como Cauquenes, San Javier y Villa Alegre no puede pasar desapercibida.

La omisión no solo priva a estos territorios de visibilidad nacional e internacional, sino que también plantea serias interrogantes sobre la coordinación entre municipios, productores locales y las instituciones encargadas de fomentar el turismo enológico. ¿Por qué razón no se entregó la información a tiempo? ¿Es falta de comunicación, desinterés o simplemente una incapacidad de valorar estas instancias promocionales?

Más allá de las explicaciones técnicas, el fondo del problema radica en la falta de pro actividad para posicionar al Maule Sur como un destino enoturístico de primer nivel. Este tipo de eventos representan oportunidades únicas para captar la atención de turistas y operadores, y su ausencia en un acto público como el lanzamiento de este calendario es un golpe directo al desarrollo del sector.

Es fundamental que los actores locales comprendan la relevancia estratégica de la promoción en instancias como estas. No basta con depender de un calendario "dinámico" que pueda ser actualizado posteriormente; el impacto real se logra en el momento del lanzamiento, cuando los ojos de los medios y los operadores están puestos en la vitrina que se les ofrece.

El Maule Sur tiene mucho que ofrecer: paisajes únicos, una rica historia vinícola y el atractivo de su vino patrimonial. Es hora de que los líderes locales y regionales trabajen juntos para garantizar que estas oportunidades no sigan siendo desperdiciadas. De lo contrario, la región seguirá siendo vista como un valle de oportunidades perdidas, mientras otros territorios avanzan en la consolidación de su marca en el enoturismo chileno.