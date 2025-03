Opinión 23-03-2025

TURISMO AL DÍA El Mercado de Turistas Brasileños en el Maule: Un Potencial Ignorado por la Falta de Estrategia

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de Emproex

El Turismo Brasileño en Chile: Creciendo, pero sin el Maule en la Ruta



El turismo brasileño en Chile ha crecido de forma sostenida en la última década. En 2014, llegaron 323.929 turistas brasileños; para 2024, la cifra ha ascendido a 780.000 visitantes, consolidando a Brasil como uno de los principales mercados emisores para el turismo chileno. Sin embargo, prácticamente ninguno de esos viajeros llega al Maule.

¿La razón? No es que la región no tenga atractivos; es que simplemente no es promovida de manera efectiva. Mientras destinos como Santiago, San Pedro de Atacama, la Patagonia o los centros de esquí han logrado captar la atención del turista brasileño con estrategias agresivas y bien diseñadas, el Maule sigue siendo un desconocido para este público.

El problema no es la falta de potencial, sino la ineficiencia de las estrategias de promoción implementadas por las autoridades locales. Durante años, se han destinado recursos a acciones poco efectivas, mientras que el marketing digital y el trabajo con influenciadores –que han demostrado ser la clave para atraer turistas brasileños– han sido ignorados o minimizados.

El Potencial del Maule para Atraer Turismo Brasileño

Si la Región del Maule lograra captar tan solo el 3% del turismo brasileño en Chile, esto representaría más de 23.000 visitantes anuales. Puede parecer poco en comparación con los grandes flujos turísticos hacia otras regiones, pero económicamente, el impacto sería enorme.

Si consideramos un gasto promedio de 115 dólares diarios por persona, con una estadía de tres noches, el Maule podría recibir casi 8 millones de dólares anuales solo con este segmento de turistas. Un impulso económico directo para hoteles, restaurantes, viñas, operadores turísticos y servicios de transporte.

Pero para que esto suceda, no basta con esperar que los turistas brasileños lleguen por sí solos. Es necesario hacer un trabajo de promoción inteligente y eficiente, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

Las Fallas en la Promoción Turística del Maule

El Maule tiene todo para convertirse en un destino atractivo: vino de calidad, paisajes naturales, gastronomía de alto nivel y experiencias únicas. Sin embargo, las autoridades locales no han sabido venderlo al mundo.

Algunos de los errores más evidentes han sido:

1. Ausencia de una estrategia internacional clara

• Mientras otras regiones de Chile han apostado por estrategias de marketing bien definidas, el Maule sigue sin una identidad turística fuerte en mercados internacionales.

2. Dependencia de modelos obsoletos de promoción

• Se han hecho esfuerzos locales, pero casi nulos en el extranjero. En un mundo donde las redes sociales y la digitalización son clave, el Maule sigue apostando por ferias tradicionales y acciones de bajo impacto.

3. Falta de colaboración con influenciadores clave

• El turista brasileño se mueve por redes sociales. Si no ve el Maule en Instagram, YouTube o TikTok, simplemente no existe para él.

• Mientras otros destinos han trabajado con creadores de contenido para posicionarse, el Maule ha ignorado esta herramienta, perdiendo una oportunidad de promoción barata y efectiva.

4. Inversión en promoción sin resultados medibles

• Ha habido viajes de funcionarios y delegaciones a ferias internacionales, pero ¿qué impacto real han tenido? No hay datos concretos que demuestren un retorno sobre la inversión.

• Se necesita un enfoque pragmático, con campañas que permitan medir conversiones, interacción y resultados reales.

Los Influenciadores: La Estrategia que el Maule Necesita Urgente

En lugar de seguir gastando recursos en acciones que no generan impacto, el Maule debería enfocarse en una estrategia digital agresiva, donde los influenciadores brasileños en Chile juegan un papel clave.

Los seis principales influenciadores de turismo brasileño en Chile tienen casi un millón de seguidores solo en Instagram. ¿Cuánto costaría acceder a esa audiencia? Mucho menos que cualquier feria internacional o viaje de funcionarios.

Una estrategia basada en estos creadores de contenido podría incluir:

1. Invitaciones a viajes experienciales

• Diseñar press trips con los mejores influenciadores de Brasil radicados en Chile.

• Generar contenido en tiempo real para redes sociales.

2. Contenido patrocinado con medición de resultados

• Pagar campañas dirigidas a turistas brasileños interesados en Chile.

• Implementar códigos promocionales o enlaces de reserva exclusivos.

3. Colaboraciones a largo plazo

• En lugar de una acción aislada, construir alianzas estratégicas con influenciadores que permitan una promoción constante del Maule en el mercado brasileño.

4. Creación de una identidad digital del Maule

• El turista brasileño necesita conocer qué hacer, dónde alojarse y qué experiencias vivir en la región.

• Es clave desarrollar contenido en portugués y reforzar la presencia del Maule en redes sociales y buscadores.

Conclusión: El Maule Debe Actuar Ya

El turismo brasileño en Chile sigue en crecimiento, pero el Maule sigue sin existir en su radar. No porque no tenga atractivos, sino porque sus autoridades no han sabido promocionarlo de manera efectiva.

Es hora de cambiar el enfoque. Menos retórica vacía y acciones tradicionales y más estrategias modernas, medibles y de impacto. Los influenciadores de turismo brasileños en Chile son la herramienta más accesible y efectiva para poner al Maule en el mapa internacional.

El tiempo de esperar ya pasó. Si el Maule quiere atraer turistas brasileños, necesita actuar con inteligencia y rapidez.