Opinión 20-04-2025

TURISMO AL DÍA Gobernador del Maule: “El turismo es una prioridad estratégica para nuestra región”

Por Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de Emproex



Desde hace tiempo me impuse una misión: conocer de primera fuente cuál es la visión que tiene el Gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, respecto al turismo y qué nivel de importancia le otorga dentro de su gestión. Para preparar esta entrevista, decidí involucrar directamente a quienes día a día sostienen esta actividad en la región. A través de una encuesta aplicada en el Grupo de Turismo del Maule —una comunidad que agrupa a más de 330 actores del rubro en un espacio colaborativo en WhatsApp— pregunté qué les gustaría saber del Gobernador. De sus respuestas extraje varias de las preguntas que le formulé, incorporándolas a una conversación que buscó ir al fondo de los desafíos, brechas y oportunidades que enfrenta el Maule en materia turística.

La entrevista se realizó en las dependencias del Gobierno Regional del Maule (GORE), donde el Gobernador se mostró tranquilo, receptivo y seguro al responder cada una de las preguntas planteadas.

¿Gobernador, quiénes lo asesoran en temas turísticos y qué competencias tienen?

“En esta materia, es fundamental destacar que el Gobierno Regional cuenta con diversos profesionales que trabajan en distintas áreas, donde destaca la División de Desarrollo Regional, División de Fomento Productivo y Transportes, quienes están a cargo de llevar diversos temas, incluyendo el turismo. Asimismo, la coordinación con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) es clave para alinear estrategias en la región, al igual que el trabajo colaborativo con Sernatur que, prontamente deberían traspasarse algunas de sus competencias al Gobierno Regional.”

¿Cómo evitar que los compromisos queden en el papel?

“Es necesario generar una gobernanza en esta materia, para ello se creará una Mesa de Turismo Regional con actores públicos, privados y comunidades para concretar estrategias que permitan desarrollar este sector. Implementaremos un sistema de monitoreo con indicadores claros, como aumento de visitantes, inversión privada y mejora en infraestructura. Cada iniciativa contará con plazos definidos y rendición de cuentas semestral.”

¿Qué acciones hay para promover el Maule como destino turístico?

“Principalmente vamos a potenciar y financiar programas que permitan la participación de emprendedores y emprendedoras en ferias internacionales con enfoque en mercados como EE.UU., Europa, Brasil, entre otros; también potenciaremos la colaboración con influenciadores que destaquen y muestren experiencias únicas del Maule, como la ruta del vino o el ecoturismo en la cordillera; y finalmente nos parece fundamental desarrollar una plataforma digital integrada con información en múltiples idiomas, itinerarios personalizados y reservas en línea, para que la información esté al alcance de todas las personas que viven acá o quieren visitar.”

¿Qué medidas plantea para fortalecer el enoturismo y la gastronomía regional?

“El Maule es la segunda región vitivinícola de Chile, pero nuestra misión es entregar elementos diferenciadores. Para ello, vamos a potenciar la zona como un lugar de tradición vitivinícola, apuntando a las viñas patrimoniales que se mantienen hasta la actualidad con cepas endémicas que se han descubierto en los últimos años y que son únicas en el mundo. De esta forma, a largo plazo, el objetivo es que las viñas sean declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco, de hecho, desde el municipio de San Javier ya se hicieron gestiones para eso y nosotros también trabajamos con ellos para agregarle valor cultural excepcional a la región, lo que conllevará un aumento de turismo sobre todo internacional a la zona vitivinícola. Por otro lado, queremos fomentar la Ruta del Vino del Secano Interior, resaltando cepas como Carignan y País, con degustaciones en viñas patrimoniales. En ese sentido, desde el Gobierno Regional se ha trabajado intensamente en fortalecer estudios e iniciativas desarrolladas por las universidades de la región a través de proyectos FIC, con el objetivo de impulsar la calidad de este tipo de cepas. También, implementar festivales gastronómicos que fusionen productos locales (aceite de oliva, miel, mariscos) con la cocina tradicional maulina. Adicionalmente, apuntamos a adquirir las facultades para contar con una certificación de experiencia Premium, que cuente con alojamiento en viñas y talleres de cocina con chefs locales.”

¿Cómo apoyarán a emprendedores turísticos que necesitan financiamiento?

“El Gobierno Regional puede ejecutar directamente los proyectos y programas, lo que le permite llegar de una manera más ágil a los beneficiarios, por ello crearemos un Fondo Regional de Turismo con líneas de crédito blandas para PYMES y emprendedores. Nosotros vamos a generar programas de capacitación en gestión empresarial y comercio electrónico, en alianza con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), quienes cuentan con marcas especialmente dirigidas a potenciar este tema como Descubre el Maule y Market Maule. También implementaremos programas de subsidios para certificaciones de sostenibilidad (ej: Travelife) que permitan acceder a mercados internacionales.”

¿Qué inversiones públicas y privadas impulsarán en el área turística?

“Desde el Gobierno Regional vamos a solicitar al nivel central priorizar en Concesiones Turísticas para mejorar la infraestructura de parques naturales como la Reserva Nacional Radal Siete Tazas, que a pesar de que es uno de los atractivos turísticos de mayor valor a nivel nacional, no ha sido explotado turísticamente como debiese, debido a su deficiente infraestructura, sin descuidar por su puesto la protección al invaluable patrimonio natural y cultural del lugar. De esa forma poder invertir para fomentar el turismo en éste y otros tantos lugares con flora y fauna endémica y que son lugares de atractivos excepcionales para turistas nacionales e internacionales. También vamos a pedir Incentivos Fiscales para que empresas inviertan en turismo comunitario y/o restauración patrimonial, lo que indudablemente permitirá generar alianzas público-privadas para invertir en estos proyectos de mejoramiento.”

¿Existe un plan concreto para mejorar infraestructura turística?

“Por supuesto. Actualmente estamos trabajando intensamente en un Plan de Infraestructura Turística 2025-2028, el cual contempla el mejoramiento de senderos, incorporando señalética bilingüe, puntos de descanso y otros elementos que permitirán poner en valor y otorgar una plusvalía a estos espacios tan relevantes. Se trata de áreas protegidas como las reservas Altos de Lircay, Radal Siete Tazas, Los Ruiles, entre otras. También vamos a trabajar por la modernización de caletas pesqueras como en Iloca y Pelluhue para integrarlas a circuitos gastronómicos que fomenten el turismo. Además, construiremos miradores y centros de visitantes en puntos estratégicos como la Ruta del Maule.”

¿Cómo mejorarán la conectividad hacia destinos turísticos?

“Sí, estamos trabajando en una estrategia de mejoramiento terrestre, donde se incluye la ampliación de la red vial hacia destinos emergentes, como por ejemplo la Laguna del Maule, y también estamos potenciando el mejoramiento de caminos rurales. Queremos además entregar un transporte turístico integrado, con buses eléctricos que conecten, por ejemplo, Talca con la costa y la cordillera. A largo plazo nosotros queremos traer estas tecnologías a la zona, ya que todo se concentra en la Región Metropolitana y la idea es que la Región del Maule también pueda contribuir en la disminución de gases contaminantes y el cuidado del medio ambiente. Respecto a la red satelital es algo a lo que queremos apuntar, ya que aún hay muchos sectores que no tienen acceso a internet. De hecho, hace unas semanas estuvimos en Boyeruca, un sector de poco más de 500 habitantes, de la comuna de Vichuquén, y ellos hasta hace muy poco sufrían por esta problemática. Nosotros gestionamos un convenio para llevar este servicio básico a cinco establecimientos municipales, por lo que nos parece muy relevante que exista Wi-Fi gratuito en puntos claves de las 30 comunas de la región como en plazas, terminales y, en este caso, en los sectores rurales.”

¿Por último Gobernador, qué hará para mejorar la coordinación público-privada?

“En nuestra administración impulsaremos una Mesa de Turismo Maule que será integrada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Sernatur, municipios, gremios, comunidades indígenas, y la academia, entre otras. Lo importante es que podamos trabajar en conjunto mediante reuniones mensuales para avanzar de manera efectiva en potenciar el turismo. Aún queda mucho por hacer en esta materia en nuestra Región del Maule, pero hay algo que debemos tener muy claro, la única forma de avanzar de manera real y sostenida es trabajando de forma mancomunada, integrando a todos los actores, tanto del ámbito público como del privado.”

El Gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca entregó una visión estructurada, con propuestas específicas en infraestructura, promoción y gobernanza del turismo. Aún quedan desafíos por resolver —como la brecha formativa y la articulación interinstitucional— pero su disposición a abordarlos en conjunto con el sector privado, las comunidades y la academia abre una puerta para avanzar hacia un turismo más profesional y sostenible en el Maule.