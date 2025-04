TURISMO AL DÍA Gobernar es Educar: La Urgencia de una Academia Práctica de Hotelería en el Maule

Opinión 01-04-2025

Gobernar es Educar: La Urgencia de una Academia Práctica de Hotelería en el Maule

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de Emproex



El Presidente Pedro Aguirre Cerda marcó la historia con su célebre frase “Gobernar es educar”, destacando la educación como el pilar del progreso. En la Región del Maule, donde el turismo tiene un potencial enorme, esta visión sigue vigente: no basta con promover nuestros paisajes y tradiciones; necesitamos profesionales capacitados que conviertan ese potencial en una industria sólida y sostenible.

Sin embargo, la realidad es que muchos jóvenes que estudian turismo en la región terminan trabajando en sectores completamente ajenos a su formación. La falta de experiencia práctica y de oportunidades concretas de inserción laboral en el sector turístico los empuja a empleos de temporada en los campos, desaprovechando su talento y preparación.

Turismo: Un Sector con Alta Empleabilidad y Oportunidades

El turismo es una de las industrias con mayor generación de empleo en el mundo. En Chile, en 2022, el sector representó el 10,5% del empleo total, con aproximadamente 930 mil puestos de trabajo. A nivel global, el turismo es el mayor empleador de jóvenes, pero el 50% de ellos solo cuenta con educación secundaria, lo que limita su acceso a mejores oportunidades.

Los salarios en el sector varían según la especialización y la experiencia. En países como España, los sueldos para posiciones con más de cinco años de experiencia alcanzan cifras atractivas:

● Gobernante/a (supervisor/a de limpieza y mantenimiento): 24.000-30.000 euros anuales.

● Responsable de recepción: 24.000-30.000 euros anuales.

● Ejecutivo/a de ventas: 20.000-25.000 euros anuales.

Estos números demuestran que el turismo no solo es una fuente estable de empleo, sino que también puede ofrecer salarios competitivos para quienes cuentan con la formación adecuada.

El Desafío en la Región del Maule: Falta de Formación Práctica

A pesar de la existencia de carreras afines al turismo en la región, el gran desafío es que los egresados carecen de experiencia práctica, lo que reduce su empleabilidad y les dificulta acceder a buenos puestos dentro del sector.

El turismo no solo necesita guías y gestores, sino también personal capacitado en garzonería, coctelería, hotelería, guías de enoturismo, servicio de habitaciones, jardinería, recepción y cocina, entre otros oficios clave. La Región del Maule enfrenta una grave escasez de mano de obra especializada en estas áreas, lo que afecta la calidad del servicio y limita el crecimiento del sector.

La Solución: Una Academia Práctica de Hotelería

Para cerrar esta brecha, la solución es clara: crear una Academia Práctica de Hotelería, un espacio donde los jóvenes no solo aprendan teoría, sino que se formen con experiencia real desde el primer día.

Este modelo educativo permitiría:

● Capacitación en oficios clave como garzones, mucamas, barman, jardineros, recepcionistas y cocineros.

● Prácticas en entornos reales: Hotel, restaurante, jardines, viñas y lodges operativos como salas de clase.

● Alta empleabilidad: Formación adaptada a las necesidades del mercado, asegurando que los egresados sean altamente demandados.

● Impulso al turismo regional: Profesionales bien capacitados elevan la calidad del servicio y posicionan mejor al Maule como destino turístico.

Gobernar es Educar… y También Formar para el Turismo

Si queremos que el turismo sea un verdadero motor de desarrollo en el Maule, debemos dar un paso decisivo en la formación de profesionales con experiencia real. Siguiendo el legado de Pedro Aguirre Cerda, es momento de entender que educar es la clave para gobernar nuestro futuro turístico.

Invertir en una Academia Práctica de Hotelería no solo beneficiará a los jóvenes que buscan un futuro en la industria, sino que fortalecerá toda la cadena turística, generando empleo, inversión y crecimiento para la región.

Es tiempo de transformar el potencial del Maule en una realidad.