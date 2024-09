Opinión 24-09-2024

TURISMO AL DÍA Linares: ¿Ciudad de paso o destino turístico?

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



Concluidas las celebraciones de Fiestas Patrias, donde la ciudad de Linares y sus sectores rurales cercanos vivieron una masiva participación en ferias, fondas y eventos tradicionales, puede quedar la sensación de que la ciudad avanza hacia un desarrollo turístico. Sin embargo, esta impresión es engañosa. Lo que hemos visto es una expresión de turismo de paso, donde los visitantes llegan solo por la ocasión festiva, sin que Linares se consolide como un verdadero destino turístico.

En el ámbito del turismo, la diferencia entre una ciudad de paso y un destino turístico no es menor. Mientras los destinos ofrecen experiencias memorables que invitan a los viajeros a quedarse y regresar, las ciudades de paso carecen de infraestructura, servicios y planificación, y se limitan a ser un lugar transitorio. Tal como señala el economista y geógrafo Edward Relph en Place and Placelessness (1976), los lugares que no generan un sentido de identidad clara, donde el paisaje y los servicios no se conectan con una narrativa que atraiga a los visitantes, inevitablemente quedan relegados a ser solo puntos en un mapa.

Linares, a pesar de su riqueza natural y su historia, ha sido precisamente un lugar donde el sentido de pertenencia y su desarrollo turístico se han descuidado. Esto nos lleva a la cuestión clave: ¿por qué Linares sigue siendo una ciudad de paso? Las causas son múltiples y abarcan tanto la incompetencia de las autoridades locales como la falta de compromiso del sector privado.

Las causas de un estancamiento prolongado

El problema no es reciente, sino el resultado de décadas de desatención y malas decisiones, donde los errores han sido transversales en términos políticos, afectando a distintas administraciones sin importar su signo ideológico. Para comprender este fracaso, es necesario señalar los distintos actores responsables:

Autoridades y políticos: del pasado y del presente

Las autoridades locales, provinciales y regionales no han mostrado hambre de eficiencia o de demostrar la efectividad de sus planes. En términos de gestión turística, su apatía ha sido evidente. Por otra parte, los programas de fomento económico y turístico promovidos por entidades estatales y sus órganos regionales, como CORFO o SERNATUR, han tenido un impacto nulo o mínimo en el desarrollo del turismo de Linares. Si bien las presentaciones y proyectos suenan bien sobre el papel, rara vez han llegado a materializarse en mejoras tangibles para la ciudad. La crítica es clara: no hay programas reales que logren articular un cambio significativo en la realidad turística de Linares.

Jane Jacobs, en The Death and Life of Great American Cities (1961), argumenta que la planificación urbana y el desarrollo económico dependen de una visión integral y a largo plazo. Linares ha carecido de esta visión durante años, y lo sigue haciendo hoy. Mientras otros destinos turísticos de Chile han florecido con políticas proactivas y alianzas público-privadas, Linares ha sido postergada una y otra vez. A pesar de los múltiples fracasos, nadie cobra ni cuestiona a las autoridades por su ineficiencia. Los constantes tropiezos en los planes de desarrollo turístico de Linares no solo pasan desapercibidos, sino que tampoco hay una real voluntad de corregirlos.

Lo más preocupante es que estos errores no han sido exclusivos de una administración o color político; existe una transversalidad en la incompetencia, donde ninguna autoridad, sin importar su partido, ha logrado cambiar el rumbo del turismo local. Y mientras el sector privado, la población y los gremios se ven afectados por estas malas gestiones, las autoridades siguen acumulando fracasos sin consecuencias visibles.

El problema se agudiza en períodos eleccionarios, donde los políticos locales prometen soluciones al desarrollo turístico que nunca llegan a concretarse. Estos “cantos de sirenas” llenos de promesas y proyectos idealistas suenan cada cuatro años, captando la atención y las esperanzas de los ciudadanos, pero al igual que en la mitología griega, solo desvían el rumbo hacia un naufragio seguro. Al final, esas promesas quedan en el olvido una vez concluidas las elecciones, y el ciclo de estancamiento vuelve a repetirse.

Asociaciones gremiales: incompetencia, falta de profesionalismo y una estructura ineficiente

El sector gremial del turismo en Linares también tiene gran parte de la responsabilidad. La economista y socióloga Saskia Sassen, en su obra Cities in a World Economy (2012), destaca que la falta de profesionalismo en el liderazgo de organizaciones gremiales puede llevar a la desarticulación de proyectos claves para el desarrollo. Las asociaciones turísticas locales han demostrado una constante incapacidad para diseñar proyectos eficientes. Los planes presentados han carecido de bases técnicas y de la capacidad profesional necesaria para su ejecución. No ha habido un esfuerzo concertado para alinear las oportunidades que Linares ofrece con las demandas del turismo moderno.

Además, surge una duda crucial sobre la conveniencia de que el turismo no tenga una asociación gremial propia y exclusiva, sino que esté integrado con el comercio y la industria. ¿Es realmente conveniente esta estructura? Mientras el comercio y la industria tienen sus propios intereses y prioridades, el turismo, por su naturaleza, requiere un enfoque especializado y estrategias a largo plazo que no siempre coinciden con las necesidades de estos otros sectores. Esta integración podría estar diluyendo la importancia del turismo en Linares, limitando su desarrollo a ser un complemento más del comercio local, en lugar de un motor económico clave.

Lo preocupante es que, a pesar de los cambios en las directivas gremiales, persisten las dudas sobre si realmente serán capaces de cambiar el rumbo. ¿Podrán desarrollar planes adecuados y eficientes para transformar el panorama turístico de Linares o estaremos ante otro ciclo de promesas incumplidas? La historia reciente no invita al optimismo, pero queda la esperanza de que las actuales directivas comprendan la urgencia de adoptar enfoques más profesionales y estratégicos.

La sombra de la filosofía terrateniente

Aún más profundo es el impacto de una filosofía de desarrollo controlado, heredada de la influencia histórica de los terratenientes locales. Me cuesta tanto coincidir con el sociólogo chileno Tomás Moulian, pero en su libro Chile actual: anatomía de un mito (1997), señala algo que vale la pena considerar: ahí dice que los intereses de las élites rurales a menudo han favorecido el mantenimiento de estructuras que limitan el desarrollo para asegurar mano de obra barata y una población dependiente de trabajos temporales. Esta lógica, si fuera real para el caso de Linares, ha retrasado cualquier impulso significativo de modernización, donde una población que podría beneficiarse del turismo se ha visto limitada por un sistema económico que prioriza el control sobre el crecimiento.

Un diagnóstico desalentador

Como argumenta David Harvey en Spaces of Hope (2000), para que un territorio se transforme y prospere, es necesario romper con los paradigmas del pasado y adoptar nuevos enfoques de gestión y planificación. En Linares, el diagnóstico es claro: la ciudad continuará siendo un lugar de paso mientras las directrices políticas y gremiales no cambien. Las autoridades locales, las entidades estatales de fomento y el sector privado han fallado una y otra vez en implementar políticas que aprovechen el potencial turístico de la ciudad, y esto ha sido, lamentablemente, un error compartido por todos los actores. Esta transversalidad de la ineficiencia ha sido uno de los grandes obstáculos para el desarrollo.

Nada cambiará si no cambiamos los planes. Linares necesita con urgencia una reestructuración tanto en la visión del liderazgo político como en la gestión gremial, para que la ciudad deje de ser un punto de tránsito y se convierta, por fin, en un verdadero destino turístico.