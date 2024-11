Opinión 24-11-2024

TURISMO AL DÍA Promoción turística e inmobiliaria: Una conexión pendiente en la Región del Maule y el modelo exitoso de Giovana Ceratto

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



En la Región del Maule, con su riqueza natural y cultural, la sinergia entre el desarrollo inmobiliario y la promoción turística no ha sido suficientemente explotada. Los agentes inmobiliarios y corredores de propiedades locales rara vez presentan el potencial turístico de los territorios que ofrecen, desaprovechando una herramienta poderosa para atraer tanto compradores como inversionistas interesados en proyectos turísticos.

Esto contrasta con otras regiones de Chile, como Los Lagos o la Patagonia, donde el atractivo turístico se incorpora con éxito en estrategias inmobiliarias, beneficiando a ambas industrias. Para ilustrar cómo esta conexión puede transformarse en un motor de desarrollo, recurrimos al ejemplo de Giovana Ceratto, empresaria inmobiliaria brasileña que ha destacado por combinar ambas áreas de forma magistral en la Serra Gaúcha. A través de sus redes sociales, Giovana crea contenido que muestra los encantos de la región —viñedos, campiñas, restaurantes y tradiciones locales— mientras promociona sus proyectos inmobiliarios.

Este artículo busca reflexionar sobre cómo la Región del Maule podría aprender de este enfoque, mostrando la exitosa experiencia de Giovana a través de una entrevista exclusiva.

Giovana Ceratto: Una pionera en fusionar turismo e inmobiliaria

Giovana Ceratto nació en el estado de Río Grande do Sul, Brasil, y pertenece a la tercera generación de descendientes de italianos que llegaron desde el Véneto. Siempre apasionada por la Serra Gaúcha, se ha convertido en una figura destacada al unir dos mundos: la promoción turística y el corretaje inmobiliario.

Con un estilo auténtico y carismático, “La bella” Giovana adopta un personaje llamado "La Colona", vistiendo ropa inspirada en la tradición rural y sombreros de paja que se han vuelto su sello. Sus videos en redes sociales (@gioceratto) no solo muestran las propiedades que ofrece, sino también el entorno idílico donde se encuentran, lo que ha cautivado a inversionistas y visitantes.

A continuación, presentamos una selección de preguntas que nos permiten conocer más sobre su experiencia y visión.

- ¿Cómo te iniciaste en el corretaje de inmuebles y terrenos?

“Nunca imaginé estar vendiendo inmuebles. Todo comenzó cuando fui contratada para administrar una inmobiliaria, lo que me llevó a estudiar sobre el sector. Después de cinco años, decidí abrir mi propio negocio con un enfoque diferente: ofrecer una atención personalizada para que el cliente se sienta único y disfrute del proceso. Mi personaje con sombrero nació de esa intención de hacer algo único y auténtico.”

- ¿Cómo vinculas el corretaje inmobiliario con la promoción turística?

“Cuando anuncio las propiedades, procuro mostrar cómo sería vivir aquí. A través de los videos, muestro la vida cerca de los colonos, las fiestas, la alegría de las comunidades y la belleza de la naturaleza. Esto no solo despierta interés por las propiedades, sino también por la región, fortaleciendo su atractivo turístico.”

- ¿Qué importancia tiene la vitivinicultura en tu trabajo?

“Mi relación con la vitivinicultura comenzó al vender terrenos. Los vitivinicultores me enseñan sobre variedades, vinos y espumantes, y participo en actividades como la poda y la cosecha. Transmito este conocimiento a los inversionistas como parte del retorno de inversión. Además, destaco el apoyo de las municipalidades para nuevos proyectos, como denominaciones de origen.”

- ¿Qué papel juegan las redes sociales en tu estrategia?

“En redes sociales tengo un minuto para transmitir mi alegría y mostrar lo auténtico de mi trabajo. Hacemos recorridos que incluyen puntos turísticos, degustaciones y encuentros con familias de colonos. Esto no solo hace que mi trabajo sea más ameno, sino que inspira confianza y conexión.”

- ¿Qué impacto tiene tu trabajo en el turismo local?

“Creo que mi trabajo ya contribuye al turismo al atraer a personas interesadas en visitar y conocer la región. Los videos evocan recuerdos y emociones en quienes alguna vez vivieron aquí, lo que los motiva a regresar o incluso invertir.”

- ¿Qué planes tienes para el futuro?

“Quiero expandir mi inmobiliaria, aunque eso depende de contar con el equipo adecuado. También planeo viajar a Chile para conocer sus vinos y su cultura. Valoro mucho el conocimiento y la conexión con la comunidad; eso es lo que me motiva cada día.”

Un modelo a seguir para la Región del Maule

El caso de Giovana Ceratto demuestra cómo el corretaje inmobiliario puede transformarse en una herramienta para promover el turismo, y viceversa. Su enfoque auténtico, que conecta con las emociones de los inversionistas y celebra las tradiciones locales, puede inspirar a los corredores de propiedades del Maule a adoptar estrategias similares.

Áreas como la pre cordillera, los valles vitivinícolas y las zonas rurales del Maule tienen un potencial turístico inmenso que, si se comunica adecuadamente, puede atraer a inversionistas que no solo compren propiedades, sino que impulsen proyectos turísticos. Este modelo de negocios, ya exitoso en la Serra Gaúcha, podría ayudar al Maule a posicionarse como un destino atractivo para vivir y visitar, beneficiando tanto al sector inmobiliario como al desarrollo turístico de la región.