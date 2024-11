Opinión 12-11-2024

TURISMO AL DÍA Turismo en Linares: ¿Invisibilización o falta de visión estratégica?

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX





El turismo se ha consolidado en el mundo como una actividad económica clave para el desarrollo regional y local, promoviendo la generación de empleo, la atracción de inversiones y la preservación del patrimonio. Sin embargo, en Linares, esta actividad parece estar aún en segundo plano, relegada a un rol secundario dentro de la estructura municipal. La reciente “Guía de Apoyo a la Gestión Municipal” de SERNATUR (2022) ofrece una perspectiva crítica que ayuda a comprender los desafíos que enfrenta Linares en esta área y a identificar oportunidades para fortalecer el turismo local.

La estructura actual: ¿un obstáculo para el desarrollo?

En Linares, la oficina de Turismo se encuentra dentro del Departamento Económico Social, bajo la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Esta ubicación refleja una priorización que contrasta con las recomendaciones tanto de SERNATUR como de diversas instituciones internacionales dedicadas al desarrollo turístico. Según la guía de SERNATUR, un modelo exitoso de gestión turística municipal debe contar con una unidad autónoma de turismo, capaz de liderar la coordinación y planificación de esta actividad desde una posición estratégica en el organigrama. En su análisis, SERNATUR subraya que para que el turismo se desarrolle de forma sustentable, es necesario dotar a la unidad de turismo con recursos, competencias y una estructura que le permita ejercer influencia en la toma de decisiones de la municipalidad, algo que actualmente no sucede en Linares.

En el contexto internacional, la Organización Mundial del Turismo (OMT) sostiene que el éxito de los destinos locales depende de la capacidad de planificación estratégica y del rol destacado que las municipalidades conceden al turismo en sus políticas y estructuras organizacionales. Estudios en Europa y América Latina refuerzan la idea de que una unidad de turismo efectiva debe estar directamente conectada con los niveles superiores de la administración municipal, pues esto permite un enfoque de gobernanza integral en la toma de decisiones, un atributo clave que favorece la sostenibilidad y competitividad del destino.

Invisibilización del turismo en Linares: efectos y limitaciones

La subordinación del turismo en el organigrama municipal limita su capacidad de impactar en áreas críticas, como la infraestructura, la seguridad y la promoción. Al estar dependiente del Departamento Económico Social, la oficina de Turismo en Linares carece del reconocimiento que una dirección o departamento propio le conferiría, obstaculizando su capacidad para influir en políticas de mayor envergadura y acceder a financiamiento específico. Esto repercute en una falta de planificación turística de largo plazo, un problema señalado por SERNATUR y confirmado por los modestos resultados observados en Linares, donde la actividad turística carece de una identidad definida y de productos diferenciados que capten el interés de los visitantes tanto nacionales y ni mencionar los internacionales.

Además, el turismo no puede cumplir su rol de dinamizador económico y social si no se le otorgan las herramientas y recursos necesarios. La falta de planificación a nivel municipal impide que Linares aproveche al máximo su patrimonio cultural, sus atractivos naturales y su potencial enoturístico. De hecho, otros municipios que han posicionado el turismo como una prioridad han logrado no solo un desarrollo económico más dinámico sino también una mayor cohesión social y la revalorización del patrimonio local.

Cambios necesarios: hacia un nuevo modelo de gestión

La guía de SERNATUR propone un modelo de gestión que eleve la importancia del turismo dentro de la estructura municipal, sugiriendo la creación de una unidad con carácter autónomo. En Linares, adoptar este enfoque significaría trasladar la oficina de Turismo a un nivel más alto en el organigrama, convirtiéndola en una dirección o un departamento propio. Esto permitiría una mayor coordinación con otras áreas municipales, como Obras, Medio Ambiente, y Cultura, un aspecto esencial para el desarrollo de una estrategia turística integral y sostenible.

Un paso clave sería la creación de un Comité Interdepartamental de Turismo, recomendado tanto por SERNATUR como por la OMT. Este comité facilitaría la cooperación entre distintas áreas, asegurando que las políticas de turismo se integren en todos los ámbitos municipales, desde la señalización y accesibilidad hasta el apoyo a emprendimientos locales y la gestión de residuos en áreas turísticas. Además, dotar a la unidad de turismo de un presupuesto adecuado permitiría no solo mejorar la infraestructura y la promoción, sino también implementar programas de capacitación, beneficiando tanto a los residentes como a los visitantes.

Un llamado a la acción para el municipio de Linares

El turismo en Linares tiene un gran potencial, pero requiere voluntad política y una reestructuración administrativa que reconozca su rol estratégico en el desarrollo local. Elevar la unidad de turismo dentro del organigrama municipal, tal como lo recomienda SERNATUR y numerosos estudios internacionales, es un primer paso indispensable.

Las municipalidades que logran posicionarse como destinos turísticos competitivos y sostenibles son aquellas que otorgan al turismo un papel protagónico y que aseguran una gestión profesional, planificada y bien financiada. Linares puede y debe dar ese salto, pues el turismo bien gestionado no solo es una fuente de ingresos, sino una herramienta para revitalizar la identidad local, fomentar el orgullo comunitario y construir un futuro más próspero para sus habitantes.