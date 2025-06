Social 29-06-2025

TURISMO AL DÍA Una Noche para Brindar: El Vino como Testimonio del Esfuerzo Pyme en el Maule Sur

Ricardo Álvarez V. Director Ejecutivo de EMPROEX



La noche del viernes pasado tuve el privilegio de asistir, invitado por el jefe del Centro de Negocios de Sercotec de Linares, Patricio Briones, a una actividad que, más allá de su evidente carácter festivo, logró condensar el espíritu emprendedor, la identidad territorial y el talento productivo del Maule Sur. Me refiero a La Noche del Vino, un evento organizado para conmemorar los diez años de existencia de estas valiosas instituciones de fomento, en este caso, enfocadas en las Pymes de nuestra zona.

El encuentro, realizado en uno de los elegantes y funcionales salones del Club de la Unión de Linares, fue concebido como una exposición que reunió a más de veinte viñas de la región. Frente a una concurrida audiencia, compuesta por catadores experimentados y entusiastas del vino por igual, cada viña presentó con orgullo sus mostos, sus historias y sus sueños.

Destacó la diversidad de procedencias y trayectorias. Desde nombres consolidados como la Cooperativa de Loncomilla y Viña Don Heraldo de Cauquenes, hasta propuestas emergentes con un claro sello identitario, como Viña Casa Vásquez. Particular emoción me provocó reencontrarme con dos viñas muy cercanas a mí: Viña Camila s de Melozal y Viña Gran Hidalgo de Cauquenes, ambas integrantes del colectivo Viñas Familiares Maule Sur, del cual me enorgullezco en ser su impulsor. Nuestra meta, ya no un sueño lejano sino un horizonte cercano, es transformarnos en una cooperativa vinícola que represente el alma artesanal del vino patrimonial del Maule sur.

Pero La Noche del Vino no se limitó al noble elixir de la vid. También fue un espacio para celebrar otros frutos del trabajo emprendedor. Entre los stands llamó la atención el de Úrsula, una emprendedora brasileña que ha logrado posicionar sus nueces tipo snacks como un producto sabroso y original. También se exhibieron textiles y finas artesanías en crin, aportando diversidad y belleza a la velada.

El ambiente estuvo amenizado por la música del siempre carismático César “Huaso” Opazo, figura ya legendaria de la escena local, quien además de artista es productor y dueño de Viña Caliboro, encarnando la simbiosis perfecta entre arte y emprendimiento.

En definitiva, fue una noche luminosa, que permitió no sólo conmemorar una década de apoyo a las Pymes por parte del CDN de Linares, sino también brindar por un territorio que, con esfuerzo y creatividad, sigue construyendo identidad, oportunidades y futuro. En cada copa servida anoche había más que vino: había historia, trabajo y esperanza.