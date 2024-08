Opinión 06-08-2024

Turismo al Día: Desafíos y Perspectivas, Entrevista con Cristian Gutiérrez Martínez, Presidente de AGTM AG

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



En una reciente conversación con Cristian Gutiérrez Martínez, presidente de la Asociación Gremial de Guías de Turismo del Maule AG, se destacaron los logros y los desafíos que enfrenta esta organización, fundamental en la promoción del turismo regional. Fundada en junio de 2017 con 28 miembros, la asociación ha crecido hasta contar en la actualidad con 46 integrantes. Además, es una de las asociaciones fundadoras de la Federación Chilena de Guías de Turismo.

Crecimiento y Profesionalización:

Desde sus inicios, la asociación ha buscado profesionalizar el oficio del guía turístico, abriendo sus puertas principalmente a guías de turismo aventura, aunque sin limitar la participación a otras especialidades. Una de las exigencias para formar parte de la asociación es estar registrado ante Sernatur, lo que buscaría garantizar un piso de calidad y profesionalismo.

Cristian Gutiérrez se presenta como un dirigente comprometido, lleno de ideas e inquietudes para mejorar continuamente la labor de los guías turísticos. A lo largo de los años, han interactuado persistentemente con servicios públicos y autoridades, aunque han encontrado obstáculos derivados de la alternancia política.

Principales Obstáculos:

Según Gutiérrez, los mayores desafíos que enfrentan los guías turísticos de la región son dos. El primero es la falta de tour operadores receptivos capaces de atraer turistas al Maule y, consecuentemente, utilizar los servicios de los guías certificados. El segundo es la carencia de capacitación turística en las comunidades locales, lo cual limita la capacidad de estas para brindar una mejor atención como anfitriones a los visitantes.

Los guías turísticos son el vínculo directo con las comunidades, observando de primera mano sus necesidades y potenciales para mejorar sus capacidades turísticas. Esta situación no solo afecta la calidad del servicio ofrecido a los turistas, sino también la posibilidad de generar empleo local y evitar la emigración rural de personas en busca de oportunidades laborales.

Relación con las Instituciones Públicas:

La interacción con diferentes instituciones públicas no ha sido tan satisfactoria como debería, dada la importancia del trabajo gremial que desarrollan. Gutiérrez menciona dificultades para acceder a parques durante el invierno, lo que limita el aprovechamiento de la riqueza estacional desde el punto de vista turístico. Además, no todas las municipalidades ofrecen las facilidades esperadas para apoyar el turismo.

No obstante, reconoce que algunos municipios han comprendido la importancia de la colaboración y brindan el apoyo necesario para el crecimiento del turismo en la región.

Un Líder Comprometido:

La conversación con Cristian Gutiérrez deja claro que es un profundo conocedor del territorio del Maule y un ferviente defensor de la necesidad de mayor apoyo gubernamental. Su visión y compromiso con la profesionalización del turismo en la región son inspiradores, y reflejan el potencial del Maule como un destino turístico destacado en Chile.

Es evidente que, con el apoyo adecuado, la Asociación Gremial de Guías de Turismo del Maule puede superar los desafíos actuales y así contribuir significativamente como un motor impulsor del desarrollo turístico y económico de la región.