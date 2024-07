Opinión 26-07-2024

Turismo al Día: El Turismo de Nieve en la Región del Maule, Normas en Lugar de Restricciones Arbitrarias

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



La Región del Maule, con su variedad de paisajes y atractivos naturales, ha visto un crecimiento en la actividad turística, especialmente en áreas como la Ruta 115-CH, conocida como la “Carretera Internacional al Paso Pehuenche”. Esta ruta, accesible y popular durante el invierno, atrae a numerosos visitantes que buscan disfrutar de la nieve.

Recientes intentos de desarrollar infraestructuras permanentes para generar un parque de nieve en la Ruta 115-CH se han visto frustrados debido a peligros geotérmicos subyacentes del sector. Esta situación ha dado lugar a un debate sobre la idoneidad del lugar para el turismo abierto y masivo.

Algunos tour operadores argumentan que el incremento de visitantes puede llevar a la contaminación y a la degradación del entorno si no se maneja adecuadamente. Sin embargo, detrás de estas preocupaciones legítimas, también existen intereses que buscan favorecer a unos pocos en desmedro de otros, creando restricciones que se asemejan a “chalecos a la medida”, marcados por atisbos de corrupción.

Fíjense bien, si estas personas marcan un lugar como poco apto para el turismo masivo, siempre se incluirán ellos como los que si cumplen con las “normas” para llevar turistas al sector.

El crecimiento turístico no debe significar un detrimento para el medio ambiente ni una oportunidad para prácticas deshonestas. En lugar de imponer restricciones que limitan el acceso y el disfrute de estos lugares, debemos enfocarnos en implementar y hacer cumplir normas claras y efectivas. La idea no es frenar el desarrollo turístico, sino gestionarlo de manera sostenible y equitativa.

Para lograr esto, es fundamental adoptar medidas como:

1. Gestión de Residuos: Instalar basureros en puntos estratégicos y promover campañas de concienciación sobre la importancia de no dejar basura.

2. Medidas de Seguridad: Asegurar que los caminos y senderos estén bien señalizados y mantenidos, y que haya suficiente vigilancia y control por parte de las autoridades.

3. Educación Ambiental: Implementar programas de educación para visitantes, destacando la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.

4. Fiscalización y Control: Aumentar la presencia de guardaparques y personal municipal capacitado para monitorear el cumplimiento de las normas.

5. Multas: Establecer multas sancionatorias de los incumplimiento de las normas, establecidas mediante decretos municipales y siempre complementarias de las otras normas, como por ejemplo las del control de tránsito.

Estas acciones no solo ayudarían a proteger el entorno natural, sino que también mejorarían la experiencia de los visitantes, fomentando un turismo más consciente y responsable. La clave está en encontrar un equilibrio que permita el desarrollo turístico sin comprometer la integridad del lugar ni caer en prácticas que favorezcan intereses particulares.

El turismo, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser una herramienta poderosa para el desarrollo económico y social de nuestra región. El turismo masivo no tiene por qué ser sinónimo de destrucción; al contrario, puede ser una oportunidad para mostrar la belleza del Maule al mundo, generando empleo y promoviendo el crecimiento local.

En conclusión, la Región del Maule tiene un potencial turístico enorme que no debe ser restringido por temores infundados o intereses particulares. Con la implementación de normas adecuadas y una gestión responsable, podemos permitir que estos hermosos lugares sean disfrutados por muchos, preservando su belleza para las generaciones futuras y asegurando un desarrollo justo y transparente.