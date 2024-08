Opinión 20-08-2024

Turismo al Día: La Importancia del Compromiso en el Turismo Receptivo

Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



En el invierno de 2018, cuando dirigía mi agencia de turismo receptivo en Santiago, Brachitour, tuve la oportunidad de recibir a un grupo muy especial de turistas: ocho matrimonios brasileños, en su mayoría conformados por policías militares, quienes habían organizado un viaje soñado a Chile. Este grupo, compuesto por once uniformados y cinco civiles, llegó con grandes expectativas y, como operador turístico, sabía que tenía una gran responsabilidad en mis manos.



A lo largo de su estadía en Chile, realizamos diversas actividades, pero la que más resonó en ellos fue la visita a la Escuela de Carabineros, y en particular, al museo institucional que allí se alberga. Ver a estos policías, que en su vida cotidiana enfrentan tantos duros desafíos, disfrutar como niños en un parque de diversiones, fue una experiencia que jamás olvidaré. Pero lo que realmente elevó esta visita a otro nivel fue la sorpresa que habíamos preparado: gracias a la colaboración de un Capitán de Carabineros y otros dos oficiales, pudimos entregarles a cada uno de los visitantes un certificado personalizado de su visita.

La emoción que vivieron en ese momento superó cualquier expectativa que yo, como operador turístico, podría haber imaginado. Han pasado seis años desde ese día, y aún mantengo contacto con varios de esos policías militares brasileños, quienes me recuerdan constantemente cómo esa experiencia marcó la diferencia entre un viaje positivo y una experiencia turística inolvidable.

Este recuerdo me lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en turismo receptivo. Cuando un turista confía en nosotros, está depositando en nuestras manos una parte de su felicidad. Esta visión del trabajo nos obliga a comprometernos de manera profunda y a entender que nuestra misión va más allá de simplemente cumplir un itinerario.

En mi opinión, al adoptar esta perspectiva, no solo clarificamos nuestro compromiso, sino que también nos aseguramos de estar en el camino correcto. Y al hacerlo, los resultados no solo beneficiarán al operador turístico en particular, sino también, llevándolo a lo local, a toda la Región del Maule, una zona con un enorme potencial para brindar experiencias turísticas extraordinarias, pero lamentablemente aún con carencias operacionales que es preciso remediar.