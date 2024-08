Opinión 14-08-2024

Turismo al Día: Un Encuentro Fugaz con el Legado de Claudio Iturra



Ricardo Álvarez V.

Director Ejecutivo de EMPROEX



En el año 2017, mientras iniciaba mi agencia de turismo, Brachitour, en Santiago, tuve el privilegio de conocer a Claudio Iturra durante un evento para operadores turísticos. En aquel entonces, Iturra ya era una figura prominente en el turismo de aventura y la televisión.



Después de su exposición, hubo un coffee break donde Claudio, a punto de retirarse, interactuaba con los asistentes. Me acerqué para decirle que admiraba su trabajo y que aspiraba a emular sus aventuras. Su respuesta me sorprendió: compartió que, a pesar de la emoción de viajar y explorar, a menudo sacrificaba momentos importantes con su familia, como los cumpleaños de su madre, lo cual le causaba tristeza.



Ese nivel de honestidad y vulnerabilidad me impactó profundamente. Aunque él hablaba de los costos personales de su profesión, también me mostró que, a pesar de estos sacrificios, su madre sentía un gran orgullo por su trabajo. Esa conversación me dejó una impresión duradera, mostrando un lado de Claudio que contrastaba con la imagen pública de una persona conflictiva según algunos de sus ex colaboradores.



En el año 2020, traté de contactar a Claudio nuevamente para pedirle colaborar con un amigo dueño de un parque ecológico en la Región del Maule. Aunque la pandemia impidió que se concretara la colaboración, a la cual había accedido, me impresionó que Claudio recordaba cada detalle de nuestra primera conversación.



A lo largo de los años, seguí su carrera y vi cómo continuaba explorando y compartiendo culturas y paisajes con el mundo. Mi experiencia personal con él me mostró una faceta diferente, que la imagen pública que de él se señalaba



Mi breve pero memorable encuentro con Claudio Iturra me enseñó que las primeras impresiones no siempre reflejan la realidad completa de una persona. A menudo, nuestras percepciones están moldeadas por la imagen pública, que puede ser incompleta o incluso engañosa.



Deseo que Claudio, donde quiera que esté, continúe su viaje eterno con la misma pasión y curiosidad que lo caracterizaron en vida. Que su espíritu aventurero siga explorando nuevos horizontes y descubriendo maravillas en el más allá.