Social 22-02-2023

Turismo de bienestar, la apuesta de Termas de Panimávida

Fundadas en 1822, cuenta con textos históricos que dan cuenta de su importancia para pueblos originarios que reconocía en sus aguas y barros propiedades medicinales. Hoy el centro hotelero es el más importante de la región y el país.





Ya cualquiera quisiera la fama y el prestigio de las Termas de Panimávida Resort and Spa.

Si bien se considera su fundación oficial en 1822, las propiedades de sus aguas y barros eran conocidos por los pueblos originarios que habitaban la zona desde mucho antes de la llegada de los españoles.

Hoy la mezcla perfecta de sus espacios llenos de historia con elementos modernos que entregan comodidad y confort a los pasajeros han transformado en un punto obligado para relajarse y disfrutar de sus beneficios.



“Hay premios internacionales que respaldan y reconocen las características de sus aguas mineromedicinales, además, un prestigioso médico que fue director de las termas hace ya más de 100 años registró y documentó los beneficios para la salud de cientos de personas. Conscientes de todo este potencial, hoy ofrecemos a nuestros pasajeros una experiencia única para el cuerpo y el alma”, aseguró Roberto Movillo, propietario de las termas.



Hace un par de semanas la calidad de sus aguas fue cuesionada, hecho que no deja de llamar la atención a este empresario con años de experiencia en el rubro del turismo. “Antes de que esto fuera un centro hotelero la gente tomaba el agua directo de las vertientes, por generaciones los vecinos y vecinas de Panimávida la han consumido libremente. A principio de siglo era recomendada como parte de tratamientos médicos. La han galardonado internacionalmente, contamos con el sello de calidad turística de Sernatur y hemos cumplido siempre con las normativas de salud”, aclaró enfático Movillo.





Salud para el cuerpo y el alma



En las termas es posible disfrutar de amplios jardines, piscinas nutridas con agua de vertiente tanto fría como caliente, jacuzzis, baños turcos y un moderno spa que a pesar de los años y la incorporación de tecnología de punta sigue ofreciendo esos tratamientos que los hicieron famosos.



“Acá los pasajeros pueden tomar servicios de fangoterapia, son barros enriquecidos con las aguas termales, además de otras técnicas como el baño de Cleopatra, que es con leche y miel o vinoterapia, que ocupa mostos locales con cualidades sumamente positivas para la salud”, aseguró Soledad Torres, encargada del spa.



Otro recomendado son las sesiones de Reiki, técnica que a través de las energías del cuerpo logra alinear los chakras y así entregar alivio a dolencias y malestares físicos y emocionales.





Patrimonio histórico



Al interior de las termas es posible encontrar piezas dignas de un museo, todas dan cuenta del patrimonio histórico del lugar. Ejemplo de ello es la estación sismológica, una de las primeras instaladas en el país que entregó por años información sumamente relevante al centro especializado en Santiago.



Otro de los puntos que más llama la atención es el de la roca horadada, lugar donde los indígenas realizaban ceremonias y preparaban cataplasmas con barro, agua y plantas medicinales.

La sala de música es una cápsula del tiempo, en su interior se encuentran muebles e instrumentos que maravillan por su gran valor fineza de sus terminaciones. “el piano fue un regalo de Roberto Bravo”, aseguró Movillo.





Vive la experiencia



El hotel cuenta con habitaciones completamente equipadas que darán respuesta a las necesidades de cada uno de sus pasajeros. Existen opciones que van desde las más básicas hasta la presidencial, pasando por departamentos ideales para familias que buscan escapar del ruido y estrés de la ciudad.



“Las reservas se hacen todas a través de nuestro correo reservas@termasdepanimavida.cl y al no tener las limitancias impuestas en pandemia contamos con todos nuestros servicios habituales: uso de piscinas, jacuzzis, comedor bufet, zonas de recreación para niños y todo lo que sólo Termas de Panimávida Resort and Spa pueden ofrecerles”, aseguró Carolina Burgos, Jefa de Recepción.