sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 30-08-2025
    TUS BESOS Y OTROS BESOS
    Publicidad 12

    Carlos Cabezas Gálvez
    Escritor, poeta y ensayista chileno


    El rocío me besa al despertar,
    la lluvia me besa para protegerme
    de la contaminación,
    la brisa me besa para
    refrescar mis sueños
    el mar me besa para acompañarme
    cuando pienso en ti
    caminando por la arena.
    Los besos de las estrellas
    se reflejan en mis lágrimas
    los besos de la luna
    se acunan en mis pupilas
    los besos del sol los atesoro
    para enfrentar mis miedos,
    las canciones me besan cuando
    acuden a mí con tus recuerdos.
    Estamos rodeados
    por un océano de besos,
    muy pocos ven la belleza del amor
    … que hay más allá de sus ojos.
    Se besan los chimpancés, los bonobos
    Los orangutanes, los grandes simios
    los felinos, las aves y los lobos.
    Con una belleza admirable
    los flamencos, los loros, los agapornis
    con sus besos inseparables eternos,
    las palomas y las mariposas a las flores.
    El viento besa a los trigales, la lluvia besa
    a las vides y el vino que besa el alma
    con los dolores de amores perdidos.
    Hay muchos besos en este mundo
    que nos demuestran que vivimos
    en un mundo romántico.
    Me besan tus versos distantes
    querida poeta que amas mis poesías.
    Entre miles de los besos que hay día a día
    están tus besos ¡¡Amada mía!
    Que me das con amor y alegría,
    adorables, amorosos, tiernos y ardientes
    besos que me estremecen
    cuando con gran pasión nos besamos
    que son incomparables e inolvidables
    frente a todos aquellos
    del mundo romántico… que nos rodea.
    Freddy Mora | Imprimir |

