TUS BESOS Y OTROS BESOS



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno





El rocío me besa al despertar,

la lluvia me besa para protegerme

de la contaminación,

la brisa me besa para

refrescar mis sueños

el mar me besa para acompañarme

cuando pienso en ti

caminando por la arena.

Los besos de las estrellas

se reflejan en mis lágrimas

los besos de la luna

se acunan en mis pupilas

los besos del sol los atesoro

para enfrentar mis miedos,

las canciones me besan cuando

acuden a mí con tus recuerdos.

Estamos rodeados

por un océano de besos,

muy pocos ven la belleza del amor

… que hay más allá de sus ojos.

Se besan los chimpancés, los bonobos

Los orangutanes, los grandes simios

los felinos, las aves y los lobos.

Con una belleza admirable

los flamencos, los loros, los agapornis

con sus besos inseparables eternos,

las palomas y las mariposas a las flores.

El viento besa a los trigales, la lluvia besa

a las vides y el vino que besa el alma

con los dolores de amores perdidos.

Hay muchos besos en este mundo

que nos demuestran que vivimos

en un mundo romántico.

Me besan tus versos distantes

querida poeta que amas mis poesías.

Entre miles de los besos que hay día a día

están tus besos ¡¡Amada mía!

Que me das con amor y alegría,

adorables, amorosos, tiernos y ardientes

besos que me estremecen

cuando con gran pasión nos besamos

que son incomparables e inolvidables

frente a todos aquellos

del mundo romántico… que nos rodea.

