Hoy
sábado 30 de agosto del 2025
Opinión 30-08-2025
TUS BESOS Y OTROS BESOS
Carlos Cabezas Gálvez
Escritor, poeta y ensayista chileno
El rocío me besa al despertar,
la lluvia me besa para protegerme
de la contaminación,
la brisa me besa para
refrescar mis sueños
el mar me besa para acompañarme
cuando pienso en ti
caminando por la arena.
Los besos de las estrellas
se reflejan en mis lágrimas
los besos de la luna
se acunan en mis pupilas
los besos del sol los atesoro
para enfrentar mis miedos,
las canciones me besan cuando
acuden a mí con tus recuerdos.
Estamos rodeados
por un océano de besos,
muy pocos ven la belleza del amor
… que hay más allá de sus ojos.
Se besan los chimpancés, los bonobos
Los orangutanes, los grandes simios
los felinos, las aves y los lobos.
Con una belleza admirable
los flamencos, los loros, los agapornis
con sus besos inseparables eternos,
las palomas y las mariposas a las flores.
El viento besa a los trigales, la lluvia besa
a las vides y el vino que besa el alma
con los dolores de amores perdidos.
Hay muchos besos en este mundo
que nos demuestran que vivimos
en un mundo romántico.
Me besan tus versos distantes
querida poeta que amas mis poesías.
Entre miles de los besos que hay día a día
están tus besos ¡¡Amada mía!
Que me das con amor y alegría,
adorables, amorosos, tiernos y ardientes
besos que me estremecen
cuando con gran pasión nos besamos
que son incomparables e inolvidables
frente a todos aquellos
del mundo romántico… que nos rodea.
Freddy Mora | Imprimir | 14