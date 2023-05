Opinión 09-05-2023

Tutores para el aprendizaje significativo



Señor director:



A propósito de la queja por el trabajo telemático de 20 mil voluntarios que no son profesionales de la educación en el marco del plan de Reactivación Educativa, valgan dos comentarios. Primero, es un hecho que los profesores en Chile escasean, y no alcanzan ni para cubrir las vacantes de las escuelas del país. Incluso si el Gobierno tuviera los recursos para contratar a expertos en educación para acompañar tanto a los estudiantes de las tutorías universitarias como a aquellos de las comunitarias, no encontraría suficientes profesionales para cubrir la enorme demanda. Segundo, abundantes evidencias sostienen la efectividad del reforzamiento académico mediante tutorías con voluntarios no expertos (Elbaum et al., 2000; Ritter et al., 2009; Slavin et al., 2011; Markovitz et al., 2021) y otros estudios demuestran que el formato telemático puede ser efectivo y considerablemente más barato que el formato presencial (Gortazar et al., 2023; Kraft et al., 2022).

Sin duda, la tutoría será todavía más efectiva si los profesores actualmente en aula trabajan en conjunto con los tutores voluntarios. Animo al Colegio de Profesores a llamar a sus miembros a tender puentes, a aportar con su experticia y a aprovechar esta oportunidad de demostrar con acciones el gran deseo que, seguramente, compartimos: que todos los niños y niñas de Chile logren aprendizajes significativos.



Montserrat Cubillos

Profesora investigadora

Facultad de Educación UDD