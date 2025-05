Nacional 13-05-2025

TVN en crisis: El alto costo de ser público y las oscuras cifras financieras del canal estatal

La semana pasada el directorio reconoció que la empresa es inviable financieramente, y decidió que no seguirá aumentando su abultada deuda.

TVN pasa por un difícil momento. La señal estatal es inviable económicamente, reconoció su directorio la semana pasada, al mismo tiempo que anunció que no permitiría que continúe aumentando el endeudamiento para financiar gasto corriente. "El cambio tecnológico y cultural ha modificado radicalmente el sector de la televisión abierta, cambiando de manera muy importante la competitividad de la industria televisiva por la participación de los ingresos publicitarios", dijo el directorio al comunicar la situación.

Es que TVN en 2024 registró las mayores pérdidas en casi una década, las que alcanzaron los $18.534 millones. El año anterior también había terminado con cifras margas: en 2023, en específico, las mermas llegaron a los $5.499 millones. Los débiles números han suscitado críticas desde distintos sectores. Y entre quienes juzgan el desempeño del canal público están quienes piden reformas mayúsculas o incluso quienes solicitan avanzar hacia una privatización total. También están quienes valoran negativamente el ejercicio del directorio actual. El fin de semana, por ejemplo, la expresidenta de TVN, Ana Holuigue, apuntó a que fue la administración actual la que desató la crisis. "Pasó que en definitiva no hubo cuidado con los recursos de todos los chilenos", dijo.