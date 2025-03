Opinión 26-03-2025

“TVN: Sí es necesaria una televisión pública”

En días en que autoridades políticas cuestionan la existencia de una televisión pública, desde el Gobierno queremos hacernos cargo de su crisis y proponer una solución. Televisión Nacional de Chile creada como una empresa autónoma con misión pública, opera bajo un modelo de autofinanciamiento que la obliga a competir en igualdad de condiciones con los canales privados de televisión abierta. Este esquema, vigente desde los años 90, ha demostrado ser insostenible y requiere una reforma urgente, puesto que no es acorde a la situación actual de la industria.

La principal preocupación es que se espera que TVN cumpla una función pública sin recibir recursos estables para ello. A excepción de su señal cultural y educativa, NTV, que sí recibe fondos estatales, el canal depende exclusivamente de ingresos comerciales a través de la publicidad. Esto lo obliga a priorizar el rating por sobre su función pública, perdiendo identidad y diferenciación frente al resto de los canales.

Desde hace años, distintos estudios han advertido que este modelo está agotado. En 2018, un informe de diálogos participativos sobre el canal concluyó que “los ciudadanos deben asumir parte del costo de la televisión pública, ya sea a través de impuestos o aportes estatales”. Es decir, TVN necesita un financiamiento estable que no dependa de la lógica comercial ni de la contingencia política. Se necesita estructurar, ampliar, determinar la misión pública y una adecuada estructura económica.

Las propuestas de reforma incluyen redefinir la misión de TVN, fortalecer su gobernanza con mayor representación ciudadana y, sobre todo, modificar su financiamiento. Una de las ideas más relevantes es la creación de un fondo patrimonial, financiado inicialmente por el Estado con un aporte inicial de 30 millones de dólares en tres años y abierto a aportes privados con incentivos tributarios. Este fondo permitiría generar ingresos estables mediante inversiones a largo plazo, asegurando la sostenibilidad de TVN sin someterlo a vaivenes políticos para el financiamiento de su Misión Pública, es decir, para financiar la señal de NTV, los centros regionales, el archivo histórico y la señal Internacional. Modelos similares han sido exitosos en otras instituciones públicas y educativas del mundo, garantizando independencia y viabilidad. Para la señal abierta y el canal de noticias 24H, se mantiene el financiamiento por publicidad, y con contabilidad separada para el resguardo de los recursos públicos.

TVN es clave en la oferta informativa y cultural del país. Su debilitamiento solo favorece la concentración mediática y la pérdida de contenido de alcance social, como lo permite la televisión abierta y los centros regionales en muchos hogares de nuestro país. La reforma de su financiamiento es urgente y debe ser asumida con responsabilidad y flexibilidad frente a una industria que cambia constantemente.

Televisión Nacional de Chile es clave. En el Maule su señal y sus móviles permitieron, por ejemplo, que nuestra región se mantuviera informada en emergencias, como las inundaciones de junio del 2023 que afectaron a varias de nuestras comunas. Estas herramientas no deben limitarse, sino fortalecerse, mediante un financiamiento estable y sostenible, es por ello que se debe contar con la voluntad política para mejorar la Televisión Pública de Chile.

Para aquellos que descartan la existencia del canal, nosotros les respondemos: sí es necesaria la televisión públic

a, hoy más que nunca se necesita a TVN.

Secretaria Regional Ministerial de Gobierno de la región del Maule, Nataly Rojas Seguel.