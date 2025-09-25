Deportes 25-09-2025

U 15: La AFAL enfrentará a su verdugo Villa San Agustín de Talca

- Hay una espinita clavada desde el año pasado cuando los talquinos eliminaron a los linarenses

Es verdad esa frase que dice “ el fútbol da revanchas” . Y este domingo la selección de la AFAL U 15 disputará la llave de semifinales ante su archirrival , del cual no tiene buenas noticias , porque en la edición del año anterior quedó en el camino .

Tal como lo dice su técnico Albert Chacón “ lo bonito del fútbol es que siempre existe una oportunidad, y nosotros estamos trabajando para no desperdiciar esta ocasión de llegar a la final de estas eliminatorias . Sabemos que la Villa San Agustín es un rival muy fuerte , pero nosotros tenemos en la mente lo que fue el año pasado, hay una espinita clavada . Lo bueno es que comenzamos de visitante y terminaremos de local, lo cual nos abre una gran oportunidad. El año pasado fue al revés . Por eso, confío plenamente en mis pupilos , loS he visto trabajar muy bien y concentrados para este duelo . Hemos visto algunos partidos de la selección de la Villa San Agustín, tiene piezas que son claves . Fue lo mejor que nos pudo haber pasado , comenzar de forasteros, para luego liquidar en nuestra casa . Creemos que si hacemos un partido inteligente , podemos sacar buenos dividendos, somos dos fuerzas parejas que de seguro darán un lindo espectáculo”.

El primer partido se jugarÁ en el complejo Rio Claro , una cancha sintética, este domingo desde las 17:00 horas .

La otra llave la animarán las selecciones de Aguas Negras y Longaví, que ha sido toda una revelación , con un excelente trabajo . Este compromiso se jugará en el estadio ANFA de Curicó el sábado desde las 16:00 horas .

Vale decir que cara a cara tendremos en acción a dos equipos del Maule Norte ( Villa San Agustín y Aguas Negras ) y dos del Maule Sur ( AFAL y Longaví ) , perfectamente podría darse una final de ambas selecciones del Maule Sur .

SENIOR 45

Aquí nos fue mal , porque queda solo un representante de la zona sur que la sorprendente selección de Chanco , que jugará de local ante San Clemente este domingo a las 15:30 horas , en el estadio municipal de Chanco . Mientras tanto que Río Claro se medirá con Lontué en el estadio municipal de Sagrada Familia , el sábado desde las 15:00 horas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

