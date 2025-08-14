Social 14-08-2025

U. Autónoma fortaleció competencias de sus docentes clínicos de Linares con curso sobre Feedback

Con éxito se desarrolló el curso “Feedback en Educación Clínica” en el Hospital de Linares, principal campo clínico de la Universidad Autónoma de Chile en la Región del Maule.



La iniciativa, organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud, tuvo como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes y tutores, entregándoles herramientas actualizadas para una retroalimentación efectiva a los estudiantes en formación.



El curso abordó contenidos teóricos y prácticos sobre el uso del feedback como estrategia clave en los procesos formativos.



La jornada permitió revisar modelos de retroalimentación y reflexionar sobre su aplicación en el contexto clínico, promoviendo un acompañamiento pedagógico de mayor calidad por parte de los docentes hacia sus estudiantes.



Para el Dr. Luis Jaime, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, sede Talca, esta instancia responde al compromiso de la institución con la formación continua de su cuerpo académico.



“Esta actividad de retroalimentación y capacitación está dirigida tanto a docentes regulares como a tutores clínicos, y busca actualizar sus conocimientos sobre el rol que desempeñan con nuestros estudiantes en el hospital. El objetivo final es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y asegurar una formación de excelencia en todas las carreras de la Facultad de Salud”, destacó.



Por su parte, la Dra. Mirna Letelier, directora corporativa de la Unidad de Educación en Ciencia de la facultad, enfatizó en la importancia de fortalecer las habilidades docentes en escenarios clínicos.



“Este tipo de iniciativas permiten a la Facultad hacerse cargo de una necesidad concreta: capacitar a quienes reciben a nuestros estudiantes en sus prácticas. A través de esta formación buscamos asegurar que los docentes clínicos estén preparados para acompañar el proceso formativo, utilizando el feedback como una herramienta efectiva para guiar y mejorar el desempeño estudiantil”, explicó.





